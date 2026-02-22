नाशिक

Nashik Land Scam : नाशिक हादरले! ६२ एकर शासकीय जमिनीची फाईलच गायब; बड्या बिल्डरांसह महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा

Government Land File Goes Missing in Nashik : त्र्यंबक रोडवरील महाराष्ट्र पोलिस अकादमी समोरील सुमारे ६२ एकर शासकीय जमिनीच्या कागदपत्रांची फाइल गहाळ झाल्याने नाशिक महसूल प्रशासन आणि पोलिस तपास यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
Land Scam

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल अधिकारी आणि शहरातील नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांनी संगनमताने शहरातील त्र्यंबक रस्त्यावरील शासकीय जमिनीच्या कागदपत्रांची महत्त्वाची फाइलच गायब केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

Nashik
maharashtra
scam
Land Acquisition
controversy
Government

