Nashik News : राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमांतर्गत महापालिकेने आता त्र्यंबक रोडवरील सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय ते एबीबी सर्कलपर्यंत मॉडेल रोड म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यासाठी १४. ६६ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर वाहतूक बेटे, दुभाजक सुशोभीकरण, सोलर पॅनल बसविण्याच्या कामालादेखील मंजुरी देण्यात आली.

त्र्यंबक नाका सिग्नल ते एबीबी सर्कल दरम्यान सलग मॉडेल रोड तयार होणार आहे. (Trimbak Road will be model with NCAP funds Traffic congestion will be avoided Nashik News)

केंद्र सरकारने हवा शुद्धीकरणासाठी घोषित केलेल्या ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम’ नुसार हवा प्रदूषण रोखणे व त्या माध्यमातून २०२४ पर्यंत देशभरातील १३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे नियोजन आहे.

योजनेत नाशिक महापालिकेचा समावेश आहे. योजनेसाठी महापालिकेला जवळपास ८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

महापालिकेकडून ‘एन-कॅप’ अंतर्गत बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्प, चार यांत्रिकी झाडू खरेदी, पंचवटी, सिडको व नाशिक अमरधाममध्ये विद्युतदाहिनी बसविणे,

शहरातील ११३ सार्वजनिक शौचालयांवर एक ते तीन वॅटचे सौरऊर्जा पॅनल बसविणे, शहरात १०६ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारणे, हवा गुणवत्ता वाढविण्यासाठी हवा गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र उभारणे आदी प्रकल्पांचे कामे सुरू आहेत.

घंटागाडी पार्किंगच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘एन-कॅप’ अंतर्गत पन्नास इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु यापूर्वी ज्या महापालिकांना इलेक्ट्रिक बस खरेदी करायची आहे.

त्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. बसचे उत्पादन नसल्याने महापालिकेने आता ऑर्डर दिली तरी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.

त्याव्यतिरिक्त निधी खर्चासाठी डिसेंबरपर्यंत मुदत असल्याने निधी व्यपगत होण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेने २२.६० कोटी रुपयांचा निधी रस्ते विकास,

वाहतूक बेट, दुभाजक, सुशोभीकरण, वृक्षलागवड तसेच जलतरण तलावांच्या ठिकाणी सोलर पॅनल बसविण्याच्या कामाकडे वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्र्यंबक रस्त्यावर वाहतूक ठप्प होत असल्याने प्रदूषण वाढते. त्यामुळे मॉडेल रोड तयार करून त्यावर सायकल ट्रॅक व फुटपाथ विकसित केले जाणार आहे.

यातून मुख्य रस्त्यावरील दुचाकी, तीनचाकी व चारचाकी वाहनांची संख्या कमी होईल त्यामुळे एन-कॅप निधीतून रस्ता विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दोन्ही बाजूला पावसाळी गटारी

पहिल्या टप्प्यात महापालिकेकडून स्वनिधीतून त्र्यंबक नाका ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयापर्यंतचा रस्ता मॉडेल रोड म्हणून विकसित केला जाणार आहे.

त्र्यंबक नाका ते स्वा. सावरकर जलतरण तलावापर्यंत सायकल ट्रॅक, फुटपाथ विकसित करण्यात आले आहे. जलतरण तलाव ते शरणपूर पोलिस चौकीपर्यंत सायकल ट्रॅक व फुटपाथ विकसित केला जात आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय ते एबीबी सर्कलपर्यंत रस्ता मॉडेल रोड म्हणून विकसित केला जाणार आहे. या रस्त्यावरही सायकल ट्रॅक व फुटपाथ विकसित केला जाणार आहे.

रस्ता विकसित करण्यासाठी १४.६६ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असून महासभेने प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पावसाळी गटारी टाकल्या जाणार आहे. रस्त्यासाठी १३.९६ कोटी रुपये, तर विद्युतविषयक कामांसाठी ६९. ८७ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे.