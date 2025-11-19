Nashik Kumbh Mela : आखाड्यांना एक कोटीचा निधी अमान्य; 'तुटपुंजा निधी स्वीकारणार नाही' म्हणत प्रशासनाची अडचण वाढवली

नाशिक कुंभमेळा 2025 : सिंहस्थ- कुंभमेळ्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या त्र्यंबकेश्वर येथील दहा आखाड्यांनी एकूण २४ कोटी १७ लाखांची विविध स्वरूपाची कामे पालिका प्रशासनाला सुचविली आहेत. आखाड्याने या कामांसाठी प्रत्येकी पाच कोटींच्या निधीची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. .नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे ऑगस्ट २०२७ मध्ये सिंहस्थ- कुंभमेळा होईल. त्र्यंबकेश्वरमध्ये एकूण १० आखाडे आहेत. प्रत्येक आखाड्यात साधू-महंतांसह भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. त्यांच्यासाठी मूलभूत सुविधा पुरविण्याची मागणी प्रत्येक आखाड्याने केली आहे. पालिका प्रशासनाने आखाड्यांकडून प्रस्तावाची मागणी केली. .त्यानुसार आखाडाप्रमुखांनी उपलब्ध जागा, रस्ते, पाणी, तात्पुरते व कायमस्वरूपी शौचालय, नवीन बांधकाम व दुरुस्ती अशा स्वरूपाची कामे सुचविली आहेत. सर्व आखाड्यांना धर्मध्वजा मिळणार असून, रोषणाई करण्यात येईल. आखाड्यांनी सुचविलेली कामे पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन सुरू आहे. मात्र, आखाड्यांनी एक कोटींचा निधी अमान्य केला. एवढा तुटपुंजा निधी देणार असाल तर तो स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. आखाड्यांच्या भूमिकेमुळे प्रशासनाची अडचण होऊ शकते..आखाड्यांनी सुचविलेल्या कामांची रक्कम (रुपये)श्री पंचायती महानिर्वाणी आखाडा- ३ कोटी ४८ लाख ७५ हजारश्री पंचायती अटल आखाडा- १ कोटी ७७ लाख ६१ हजारतपोनिधी श्री पंचायती आखाडा (श्री निरंजनी)- २ कोटी ६८ लाख ५७ हजारश्री पंचायती आनंद आखाडा- ३ कोटी २५ लाख २३ हजारश्री पंचदशनाम जुना आखाडा- २ कोटी ५२ लाख २५ हजार.श्री पंचदशनाम आवाहन आखाडा- १ कोटी ८३ लाख ६१ हजारश्री पंच अग्नी आखाडा- १ कोटी १७ लाख ६१ हजारश्री पंचायती बडा उदासीन आखाडा- १ कोटी ६९ लाख ७५ हजारश्री पंचायती निर्मल आखाडा- २ कोटी ६४ लाख ६१ हजारश्री पंचायती नया उदासीन आखाडा- ३ कोटी ९ लाख ३७ हजार.Nagpur Land Survey : नवीन नागपूरसाठी जमिनीच्या संयुक्त मोजणीला सुरुवात; शेतकऱ्यांचे सहकार्य; विविध यंत्रणांचा सहभाग!.आखाड्यांना हवीत ही कामे (रुपये)धर्मध्वज- प्रत्येकी १३ लाखरस्ते- २ कोटी ४२ लाखदिवे व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे- ६७ लाख २५ हजारस्वच्छतागृहे- ६ कोटी २१ लाख २५ हजारसभागृह- ४ कोटी ५ लाखपाणीपुरवठा- १ कोटी २० लाखकाँक्रीट फलाट- ७६ लाखडस्टबीन- १ लाख ९४ हजारआरसीसी बांधकाम- ३ कोटी ८१ लाखदुरुस्ती- ७३ लाख १७ हजारआखाड्यांतर्गत कामे- ३ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.