Nashik Kumbh Mela : आखाड्यांना एक कोटीचा निधी अमान्य; 'तुटपुंजा निधी स्वीकारणार नाही' म्हणत प्रशासनाची अडचण वाढवली

Ten Akhadas Submit ₹24.17 Crore Proposal for Kumbh Mela : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी त्र्यंबकेश्वर येथील दहा आखाड्यांच्या प्रमुख साधू-महंतांनी पालिका प्रशासनाला आपल्या छावण्यांमधील मूलभूत सोयीसुविधांसाठी सुमारे २४ कोटी १७ लाख रुपयांच्या विविध कामांचा प्रस्ताव सादर केला.
नाशिक कुंभमेळा 2025 : सिंहस्थ- कुंभमेळ्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या त्र्यंबकेश्‍वर येथील दहा आखाड्यांनी एकूण २४ कोटी १७ लाखांची विविध स्वरूपाची कामे पालिका प्रशासनाला सुचविली आहेत. आखाड्याने या कामांसाठी प्रत्येकी पाच कोटींच्या निधीची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

