नाशिक
Nashik Farmers Protest : दिंडोरी-त्र्यंबकेश्वर बायपासला शेतकऱ्यांचा विरोध; भूसंपादनाशिवाय काम सुरू केल्याने संताप
Farmers Begin Chain Hunger Strike Over Trimbakeshwar Bypass Road : भूसंपादन व योग्य मोबदला न देता त्र्यंबकेश्वर बायपास रस्त्याचे काम सुरू केल्याच्या निषेधार्थ जोपूळ येथे शेतकऱ्यांनी साखळी उपोषण सुरू केले आहे.
वणी: दिंडोरी-पालखेड-लोखंडेवाडी-जोपूळमार्गे त्र्यंबकेश्वरकडे जाणाऱ्या बायपास रस्त्याचे काम भूसंपादन न करता सुरू केल्याच्या निषेधार्थ जोपूळ येथे बाधित शेतकऱ्यांनी साखळी उपोषणास सुरवात केली आहे. भूसंपादन करून योग्य मोबदला दिला जात नाही, तोपर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकरी कृती समितीने घेतली आहे.