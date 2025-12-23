Nashik News : खळबळजनक! त्र्यंबकेश्वरमध्ये १२ अपत्यांना जन्म देणाऱ्या दांपत्याने मुले विकल्याचा आरोप; चौकशी सुरू

नाशिक: टाके देवगाव (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथील हंडोगे दांपत्याने आपली तीन मुले दत्तक दिली किंवा त्यांची विक्री केली असल्याच्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल विभागीय महिला व बालकल्याण विभागाकडे सादर केला. या अहवालाच्या अनुषंगाने आता जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाडी सेविकांना प्रत्यक्ष पाहणी करून स्वतंत्र चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत..टाके देवगाव व वावी हर्ष या दोन गावांच्या मध्यभागी असलेल्या ‘बरड्याची वाडी’ परिसरात बच्चूबाई व विष्णू हंडोगे हे दांपत्य कच्च्या घरात वास्तव्यास आहे. या दांपत्याने आतापर्यंत तब्बल १२ अपत्यांना जन्म दिला असून, २२ मार्च २००६ ला त्यांची कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया झाल्याची नोंद आहे. मात्र त्यानंतरही अपत्य कशी झाली, याबाबत आरोग्य विभाग स्वतंत्र चौकशी करीत आहे..दरम्यान, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या निर्देशानुसार महिला व बालकल्याण विभागाच्या त्र्यंबकेश्वर येथील अधिकृत अधिकारी मंगला भोये यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. समितीने सखोल चौकशी करून आपला अहवाल महिला व बालकल्याण विभागामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. या अहवालावर सध्या कायदेशीर सल्ला घेतला जात असून, त्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय होणार आहे..तोपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाडी सेविकांकडून स्वतंत्र अहवाल मागविला असून, प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुनिष्ठ माहिती सादर करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत..Mumbai High Court: सर्वसामान्य, पत्रकारांसाठी प्रक्षेपण बंद, उच्च न्यायालयाचे कामकाज वकिलांपुरतेच मर्यादित ....या मुद्द्यांची होणार सखोल चौकशीआरोग्य विभाग व महिला-बालकल्याण विभाग संयुक्तपणे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करीत आहेत. यामध्ये यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजना अपयशी ठरण्याची कारणे, संबंधित कुटुंबाला शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला की नाही, तसेच भविष्यात प्रभावी उपाययोजना कोणत्या असू शकतात, याचा सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. या चौकशीनंतरच प्रत्यक्ष आणि दीर्घकालीन उपाययोजना अमलात आणल्या जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.