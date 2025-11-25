Trimbakeshwar News : श्री त्र्यंबकराजाला साकडे: त्र्यंबकेश्वरमधून भाजपने फोडला राज्यव्यापी प्रचाराचा नारळ

नाशिक: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता. २४) त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शन घेत पूजन केले. राज्यात भाजपला चांगले यश लाभो, असे साकडे यानिमित्ताने त्यांनी श्री त्र्यंबकराजाला घातले. मुख्यमंत्र्यांनी मंदिर परिसरातील गणेशमूर्तीसमोर भाजपच्या राज्यव्यापी प्रचाराचा नारळ फोडला. उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी विजयाच्या जोरदार घोषणा दिल्या. .राज्यातील २४६ पालिका व ४२ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या रणधुमाळीत राजकीय रंग भरायला सुरवात झाली आहे. भाजपने यंदा कुंभमेळानगरी त्र्यंबकेश्वर येथून पक्षाच्या प्रचाराचा शंखनाद केला. शहरातील कुशावर्त येथून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौऱ्याचा प्रारंभ झाला. या वेळी कुशावर्त येथे त्यांनी तीर्थपूजन केल्यानंतर श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिरात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पूजन व महाभिषेक करण्यात आला. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार सीमा हिरे व राहुल ढिकले यांच्यासह भाजपचे जिल्हा व शहर पदाधिकारी उपस्थित होते..त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील मुख्य पूजन पार पडल्यानंतर परिसरातील गणेश मंदिरात जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी दर्शन घेतले. मंदिरात भाजपच्या प्रचाराचा नारळ फोडताना श्री गणेशाकडे निवडणुकीतील विजयासाठी साकडे घालण्यात आले. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी शहर आणि परिसरात चोख बंदोबस्त ठेवला. बंदोबस्तामुळे स्थानिक व्यावसायिक तसेच भाविकांचे हाल झाले..Maharashtra Politics: मतदार यादी गोंधळावरून रवींद्र चव्हाणांचा संताप, निवडणूक रद्द करण्याची मागणी; राजकारण पुन्हा तापलं!.त्र्यंबक झाले चकाचकमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यामुळे त्र्यंबक शहरात सकाळपासून स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. कुशावर्त तीर्थ परिसर, शाहीमार्ग व त्र्यंबकेश्वर मुख्य मंदिर परिसरात स्वच्छतेवर विशेष भर देण्यात आला. शहरातील एकूणच स्वच्छता पाहून मुख्यमंत्री शहरात रोज यावे, अशीच भावना शहरवासीय व भाविकांकडून व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.