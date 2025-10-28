Trimbakeshwar News : ज्योतिर्लिंगाच्या पवित्र नगरीत दुर्गंधीचा कहर! त्र्यंबकेश्वर तहसील कार्यालयामागील कचरा डेपो स्थलांतर कधी?

किरण कवडे- नाशिक: देशातील बारा ज्योर्तिलिंगामध्ये समाविष्ट असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथील कचऱ्याची दुर्गंधी आता सहन होण्यापलीकडे गेली आहे. तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी हे या दुर्गंधीने हैराण झाले असून, ‘तहसील’साठी पर्यायी जागेचा शोध घेतला जात आहे. एक तर कचरा डेपो स्थलांतरित करा किंवा ‘तहसील’ इतरत्र हलविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. .दिवाळी सुट्यांचा माहोल असल्याने नाशिक व त्र्यंबकेश्वरला भाविकांची गर्दी वाढली आहे. दर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा दिसतात. या रांगांच्या बाजूला कचऱ्याचे पडलेले ढीग तीर्थक्षेत्राचे ओंगाळवाणे दर्शन घडवितात. महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटकातील भाविक या ठिकाणी येतात आणि त्यांना कचऱ्यातून मार्ग काढावा लागतो..त्याकडे दुर्लक्ष करून भाविक पुढे जातात; पण प्रसन्न वातावरण नसल्याने भाविक तत्काळ शहराबाहेर निघतात. त्याचा आर्थिक उलाढालीवरही परिणाम होतो. दररोज शेकडो टन प्लॅस्टिक कचरा कोठे ठेवायचा, याची डोकेदुखी पालिका प्रशासनास सतावत आहे. विघटन होणाऱ्या कचऱ्यापासून खत तयार करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी त्याची दुर्गंधी परिसरातील रहिवाशांना हैराण करीत आहे..शहराची लोकसंख्या सुमारे १५ हजार आहे. दररोज येणाऱ्या भाविकांची संख्या सरासरी २५ हजारांच्या जवळपास असल्याने मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. यात प्लॅस्टिकचा वापर, शिल्लक राहिलेले अन्न, पूजेसाठी वापरलेला नैवेद्य, हॉटेलमधील कचरा आदींचे प्रमाण जास्त आहे. .पालिका शहरातून नागरिकांच्या घरातील ओला-सुका कचरा संकलित करते. मात्र, रस्त्यावर पडलेला कचरा गोळा केल्यावर त्याचे वर्गीकरण करावे लागते. यात प्लॅस्टिक बॉटल, तसेच मोठे प्लॅस्टिक सहज विक्री होत असते. त्याचे रिसायकलिंग करणाऱ्या कंपन्यांना विक्री करण्यात येते. नाल्याला लागूनच हा प्रकल्प असल्याने येथे वराह, भटकी कुत्री, मोकाट जनावरे यांचा वावर दिसून येतो..नाल्याची दुर्गंधीही परिसरातील नागरिकांसाठी धोकादायक असून, पालिकेने कचऱ्याची त्वरित विल्हेवाट लावण्याची मागणी स्थानिकांनी केली. शासकीय कामानिमित्त येणाऱ्या सर्वसामान्य व्यक्तींना नाकाला रुमाल लावूनच प्रवेश करावा लागतो, इतकी परिस्थिती खालावली आहे..डंपिंगचा विषय कुंभमेळ्यातच!त्र्यंबकेश्वर तहसील कार्यालयातील कचऱ्याचा ढिगारा हा दीर्घकाळचा विषय आहे. तहसील कार्यालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन अनेक वर्ष या कचऱ्यामुळेच रखडले होते. मात्र, बारा वर्षांनंतर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कचऱ्याचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. मागील वेळी त्यावर तात्पुरती कार्यवाही करून कुंभमेळा पार पाडला गेला..त्यानंतर तेथील कचरा ग्रामीण भागात नगरपरिषदेने जागा घेऊन तेथे हलविण्याचा विचार झाला. नगरपरिषदेने प्रयत्नही केले. मात्र, ज्या भागात प्रस्तावित कचरा डेपोचे नियोजन होते, तेथील ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर पुन्हा हा विषय रखडला. यावेळी पुन्हा एकदा सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या तोंडावर तहसील कार्यालयातील कचरा चर्चेत आला आहे. कचऱ्याच्या समस्येवर कुंभमेळ्यात नियोजन होईल, तेव्हाच हा विषय मार्गी लागणार का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे..एजन्सीत सातत्याने बदलत्र्यंबकेश्वर शहर स्वच्छतेसाठी ठेकेदाराला दर महिन्याला किमान २० लाख रुपये द्यावे लागतात. मात्र, सहा महिन्यांनी ठेकेदार एजन्सी बदलतात. या एजन्सीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी देण्यात येते. त्यासाठी वर्षाकाठी त्यांचे तीन महिन्यांचे देयक रोखून धरण्यात येते. दरम्यान, जव्हार रोडवरील नियोजित साडेचार एकरवर हा कचरा डेपो स्थलांतरित करावा, अशीही स्थानिकांची मागणी आहे..प्लॅस्टिक प्रकल्प धूळ खातडॉ. बिंदू महाराज यांच्या बिंदूधाम आश्रम संस्थेने उभारलेला प्लॅस्टिक प्रकल्प धूळ खात पडला आहे. गेल्या सिंहस्थाच्या वेळी डॉ. बिंदू महाराज यांचे शिष्य आचार्य श्रीकांत महाराज यांनी जवळपास २० लाख रुपये खर्चातून हा प्लॅस्टिक क्रश प्रकल्प उभारला. पालिकेने त्यास जागाही दिली. पालिकेने प्लॅस्टिक देताना केवळ गटारींमध्ये असलेले जे क्रश होणार नाही, असे प्लॅस्टिक दिले. मात्र, ज्यापासून प्लॅस्टिक ग्रेन तयार होईल असे (उदा. प्लॅस्टिक बाटली) प्लॅस्टिक देत नसल्याने हा प्रकल्प बंद पडल्याचे बिंदू महाराज म्हणाले..Konkan Railway: कोकणकरांची २५ वर्षांची प्रतीक्षा संपली! दादर-दिवा पॅसेंजरच्या जागी नवी ट्रेन धावणार; कुठे आणि कधीपासून?.तहसील कार्यालयाच्या मागे कचरा डेपो असल्याने मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरते. त्यामुळे काम करणेही अवघड झाले. आमच्या प्रशासनाने तहसील कार्यालय दुसरीकडे स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच दिला आहे.- गणेश जाधव, तहसीलदार, त्र्यंबकेश्वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.