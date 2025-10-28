नाशिक

Trimbakeshwar News : ज्योतिर्लिंगाच्या पवित्र नगरीत दुर्गंधीचा कहर! त्र्यंबकेश्वर तहसील कार्यालयामागील कचरा डेपो स्थलांतर कधी?

Garbage Stench Forces Trimbakeshwar Tehsil to Seek Relocation : बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथील तहसील कार्यालयाच्या इमारतीमागे जमा झालेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे. त्यामुळे कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त झाले असून, तहसील कार्यालय स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
Garbage Stench Forces Trimbakeshwar

Garbage Stench Forces Trimbakeshwar

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किरण कवडे- नाशिक: देशातील बारा ज्योर्तिलिंगामध्ये समाविष्ट असलेल्या त्र्यंबकेश्‍वर येथील कचऱ्याची दुर्गंधी आता सहन होण्यापलीकडे गेली आहे. तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी हे या दुर्गंधीने हैराण झाले असून, ‘तहसील’साठी पर्यायी जागेचा शोध घेतला जात आहे. एक तर कचरा डेपो स्थलांतरित करा किंवा ‘तहसील’ इतरत्र हलविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
trimbakeshwar
Tehsildar
Solid waste management
Dumping
Tehsildar office
garbage news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com