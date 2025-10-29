Nashik Godavari River : देवस्थानच्या पवित्रतेवर प्रश्नचिन्ह! त्र्यंबकेश्वरमधील कुंडांमध्ये थेट नाल्यांचे दूषित पाणी; गोदावरी पात्रात कचऱ्याचे साम्राज्य

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर शहरातील मुख्य रस्त्यांवर, चौकांमध्ये ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग नजरेस पडतात, तशीच अवस्था गोदावरी नदी व येथील ऐतिहासिक कुंडांची झाली आहे. कुंडांमध्ये नाल्यांचे दूषित पाणी मिसळते. सांडपाण्यामुळे गोदावरी पात्रातील काळवंडलेल्या पाण्यात स्नान कसे करायचे, असा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने भाविकांनी उपस्थित केला आहे..त्र्यंबकेश्वर शहरात ऐतिहासिक मुख्य चार कुंड आहेत. तीर्थराज कुशावर्तात भाविक मोठ्या भक्तिभावाने स्नान करतात. त्यामुळे येथील पाणी शुद्धीकरण करून सातत्याने बदलण्याचे पालिकेने नियोजन केले. त्यासाठी वापरात येणाऱ्या जलशुद्धीकरण यंत्राचे वीजबिल थकीत आहे. परिणामी, हे यंत्रच वापरणे पालिकेला डोईजड झाल्याने त्याचा वापर करणे अशक्य होत आहे. .कुशावर्तातील पाणी भाविकांच्या श्रद्धेच्या केंद्रस्थानी असल्याने या परिसरात नेहमी वर्दळ असते. या ठिकाणी कुंभमेळा काळात साधू-महंत शाहीस्नान करतात. त्या वेळी वेगळी व्यवस्था केलेली असते. पण, सर्वसामान्य भाविकांनाही शुद्ध पाण्यात स्नान करण्याचा अधिकार नाही का, असाही प्रश्न येथील सामाजिक कार्यकर्त्या ललिता शिंदे यांनी उपस्थित केला..त्र्यंबकेश्वर मंदिराजवळील गौतम तलावाचे सुरक्षा कठडे तुटले आहेत. बाजूलाच भाविक कचरा टाकतात. प्लॅस्टिक पिशव्या, कचरा, अन्नपदार्थ आदींचे ओंगाळवाणे दर्शन भाविकांना घडते. गौतम तलावात माशे मोठ्या प्रमाणात आहेत. भाविक त्यांना खाद्यपदार्थ टाकतात म्हणून ते एका बाजूला आलेले दिसतात. उर्वरित बाजूने कचरा व सांडपाणी सर्रासपणे या कुंडात मिसळताना दिसते..संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तिनाथ समाधी संस्थान मंदिराजवळील गंगासागर या तलावाची अवस्था इतरांच्या तुलनेत चांगली आहे. सुरक्षाकडे व्यवस्थित दिसते. पण, सांडपाणी व पावसाचे पाणी या तलावातही मिसळते. त्यामुळे स्वच्छ पाणी दूषित होते. तलावाच्या चौफेर नागरी वस्ती असल्याने स्थानिक रहिवासी, व्यावसायिक किंवा भाविक हे तलावाच्या कोपऱ्यांवर कचरा फेकतात. तलावातील पाणी स्वच्छ दिसत असले तरी बाजूचा परिसर दुर्गंधीयुक्त झाला आहे. इंद्रतीर्थ तलावही घाणीच्या साम्राज्यात अडकल्याने स्थानिकांसह भाविकांनी किमान श्रद्धेपोटी त्यांचे पावित्र्य राखले पाहिजे..कुंभमेळ्यातील घाटांची बिकट अवस्थागेल्या कुंभमेळ्याच्या काळात येणाऱ्या भाविकांची संख्या विचारात घेऊन प्रशासनाने त्या वेळी त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या बाजूने जाणाऱ्या नाल्यालगत घाट बांधले. त्यात पाणीही सोडले. प्रत्येक भाविकाला कुशावर्तापर्यंत जाणे शक्य होणार नाही, याचा विचार करून हे नियोजन केले होते. पण, पुढे या घाटांचा वापर झालाच नाही. परिणामी, आता त्या ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. कचरा डेपोही या परिसरात असल्याने या मार्गावर पूर्णत: दुर्गंधी पसरली. नाकाला रूमाल लावल्याशिवाय नागरिकांना पुढे जाता येत नाही. रहिवाशांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे..Mangalwedha ZP Election : लक्ष्मी दहिवडी गट राखीव की सर्वसाधारण निर्णय विभागीय आयुक्ताकडे ?.भाविकांना ड्रेनेजच्या पाण्यात स्नान घालणार आहात का? गोदावरी नदीचे पावित्र्य जपले नाही तर भविकांच्या मनात श्रद्धा राहील का, याचा विचार स्थानिकांसह व्यावसायिकांनी करायला हवा. गोदामाई व नैसर्गिक तलाव जीवंत राहिले तर लोक त्र्यंबकेश्वरला येतील, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.- ललिता शिंदे, सामाजिक कार्यकर्त्या, त्र्यंबकेश्वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.