Nashik Godavari River : देवस्थानच्या पवित्रतेवर प्रश्नचिन्ह! त्र्यंबकेश्वरमधील कुंडांमध्ये थेट नाल्यांचे दूषित पाणी; गोदावरी पात्रात कचऱ्याचे साम्राज्य

Godavari River and Holy Ponds Polluted in Trimbakeshwar : त्र्यंबकेश्वर येथील ऐतिहासिक कुंडांमध्ये व गोदावरी नदीपात्रात सांडपाणी आणि कचरा सर्रास मिसळत असल्याने येथील पावित्र्य धोक्यात आले आहे. कुशावर्तासह इतर तलावांची झालेली दुरवस्था पाहून भाविकांनी शुद्ध पाण्यात स्नानाचा हक्क कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: त्र्यंबकेश्‍वर शहरातील मुख्य रस्त्यांवर, चौकांमध्ये ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग नजरेस पडतात, तशीच अवस्था गोदावरी नदी व येथील ऐतिहासिक कुंडांची झाली आहे. कुंडांमध्ये नाल्यांचे दूषित पाणी मिसळते. सांडपाण्यामुळे गोदावरी पात्रातील काळवंडलेल्या पाण्यात स्नान कसे करायचे, असा गंभीर प्रश्‍न या निमित्ताने भाविकांनी उपस्थित केला आहे.

