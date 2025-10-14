Nashik Illegal Construction: त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील बेकायदा बांधकामावरचा 'हातोडा' थांबला; दिवाळीपर्यंत कारवाईला स्थगिती!

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगतच्या व्यावसायिकांसह शेतकऱ्यांना बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला दिवाळीपर्यंत स्थगिती देण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘एनएमआरडीए’चे आयुक्त जलज शर्मा यांना दिली. शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ मंगळवारी (ता. १४) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही भेट घेणार आहेत. .त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील पेगलवाडी ते बेळगावढगा या भागातील व्यावसायिक व शेतकऱ्यांना ‘एनएमआरडीए’ने बेकायदेशीर बांधकाम काढण्याची सूचना केली आहे. या कारवाईला बुधवारी (ता. १५) सुरुवात होणार असल्याने ऐन दिवाळीत शेतकरी व व्यावसायिकांची दाणादाण उडाली. किमान दिवाळीपर्यंत कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी नोटीसधारकांनी केली आहे. .या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी माजी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर यांच्या नेतृत्त्वात शिष्टमंडळाने सोमवारी (ता. १३) उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची ठाण्यात भेट घेतली. त्यांच्याशी चर्चा करीत कारवाईला तूर्त स्थगिती देण्याची सूचना त्यांनी आयुक्त शर्मा यांना फोनद्वारे केली. माजी खासदार गोडसे व आमदार खोसकर हे बुधवारी पुन्हा आयुक्तांच्या भेटीला जाणार आहेत. .ॲड. तानाजी जायभावे, भाऊसाहेब खांडबहाले, अॅड. प्रभाकर खराटे, उत्तमराव खांडबहाले, संपत सकाळे, शरद मांडे, मेघराज गामणे, कैलास मोरे, अरुण निकम, नवनाथ कोठुळे, संपत चव्हाण, कैलास खांडबहाले, गणेश चव्हाण, किरण घुगे आदीउपस्थित होते..कर्मचाऱ्यांना उपस्थितीचे आदेशशेतकरी व व्यावसायिक हे नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारणाच्या (एनएमआरडीए) कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी प्रयत्नशील असताना दुसरीकडे ही कारवाई जलद गतीने पुढे जात आहे.बुधवारी (ता. १५) बेकायदेशीर बांधकामांवर हातोडा चालविला जाणार असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींमधील सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश ‘एनएमआरडीए’चे आयुक्त जलज शर्मा यांनी दिले आहेत. .त्यामुळे पाडकामाची कारवाई होणार का नाही, याविषयी संदिग्धता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या मध्यापासून ५० मीटरच्या आतील बांधकाम, टपरी, शेड आदी काढून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित मालकांनी सोमवारपासून आपले साहित्य काढण्यास सुरुवात केली आहे..मंदिर प्रसिद्ध होईल, जास्त दान मिळेल; गुजरातमध्ये मूर्ती तोडफोड प्रकरणी मोठी अपडेट.यावर हातोडा नाहीसंरक्षक भिंत, कुंपण- १.६ मीटर उंच, वॉचमन केबिन (कमाल सहा चौरस मीटर), प्रवेशद्वार, प्रवेशद्वार कमान, लॉन, बागकाम, पोर्च (पाच मीटर बाय अडीच मीटर), पार्किंग, भूमिगत टँक, कचरा कक्ष, ड्रेनेज, ओटा, पायऱ्या, रेलिंग, बॅरिकेड, आर्किटेक्चरल प्रोजेक्षण, तळघरासाठी रॅम्प, अग्निशामक जिना आदींवर कारवाई होणार नसल्याचे ‘एनएमआरडीए’ने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.