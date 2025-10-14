नाशिक

Nashik Illegal Construction: त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील बेकायदा बांधकामावरचा 'हातोडा' थांबला; दिवाळीपर्यंत कारवाईला स्थगिती!

Trimbakeshwar Road Demolition Update: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगतच्या पेगलवाडी ते बेळगावढगा भागातील व्यावसायिक व शेतकऱ्यांनी बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती मिळवण्यासाठी माजी खासदार हेमंत गोडसे व आमदार हिरामण खोसकर यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.
नाशिक: त्र्यंबकेश्‍वर रस्त्यालगतच्या व्यावसायिकांसह शेतकऱ्यांना बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला दिवाळीपर्यंत स्थगिती देण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘एनएमआरडीए’चे आयुक्त जलज शर्मा यांना दिली. शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ मंगळवारी (ता. १४) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही भेट घेणार आहेत.

