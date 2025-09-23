नाशिक

Nashik News : पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; हल्ल्यामुळे पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

Attack on Journalists in Trimbakeshwar : नाशिक प्रेस क्लब व नाशिक शहर पत्रकार संघाने सोमवारी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची भेट घेत दोषींवर कारवाई करावी, पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्र्यंबकेश्‍वरमधील प्रवेश व वाहन शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: त्र्यंबकेश्‍वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा बैठकीच्या वार्तांकनासाठी जाणाऱ्या दूरचित्रवाणीच्या पत्रकारांवर प्रवेश व वाहन शुल्क वसुली करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांनी हल्ला केला. नाशिक प्रेस क्लब व नाशिक शहर पत्रकार संघाने सोमवारी (ता. २२) जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची भेट घेत दोषींवर कारवाई करावी, पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्र्यंबकेश्‍वरमधील प्रवेश व वाहन शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शविताना दोषींवर कारवाईची ग्वाही दिली.

