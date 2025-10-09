Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी २४४ कोटींचे तीन घाट! नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये गर्दी नियोजनाला प्राधान्य

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागासह महापालिकेने विविध कामांच्या निविदा काढल्या आहेत. गर्दी नियोजनाचा एक भाग म्हणून कुंभमेळा प्राधिकरणाने नाशिक नांदूर व दसक शिवारात प्रत्येकी एक असे दोन, तर त्र्यंबकेश्वरला एक घाट बांधण्यास परवानगी दिली आहे. घाट बांधण्यासाठी एकूण २४४ कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे..नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे कुंभमेळा होत असून कुंभमेळ्यासाठी २४ हजार कोटींचा आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण समितीमार्फत नुकतेच ५ हजार १४० कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली आहे. नाशिक महापालिकेला डिसेंबर २०२५ अखेर १००४ कोटी खर्च करायचा आहे तर मार्च २०२६ पर्यंत ३,०६३ कोटी रुपयांची कामे पूर्णत्वास नेण्याच्या सूचना आहेत. .आता नव्याने गर्दी नियंत्रणासाठी नदी किनारी घाट बांधण्याच्या सूचना आहेत त्यानुसार २४४ कोटींच्या निधी मंजुरी देण्यात आली आहे. महापालिका हद्दीत नांदूर व दसक शिवारात दोन घाट तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी १११.९० कोटी रुपये कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मार्च २०२७ पूर्वी घाटांचे काम पूर्ण करण्याच्या सुचना आहेत. .सन २००३ च्या कुंभमेळ्यात एकूण दीड किलोमीटर लांबीचे घाट बांधले तर सन २०१५ च्या कुंभमेळ्यात सहा किलोमीटरचे घाट बांधण्यात आले. नव्याने चारशे मीटरचे दोन घाट बांधले जाणार आहेत. त्र्यंबकेश्वर येथे गोदावरी नदीच्या दोन्ही तीरावर प्रत्येकी अडीच किलो मीटरचे असे एकूण पाच किलोमीटरचे घाट बांधले जाणार आहे..असे होतील घाटगोदावरी नदीवर दसक पुलाच्या बाजूला ४०० मीटर लांबीचा घाट असे त्यासाठी ५५.४२ कोटी खर्च येणार आहे. दसक शिवारात गोदावरी नदीकाठावर ऊर्ध्व बाजूला घाट बांधून परिसर विकसित करण्यासाठी ५६.४८ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्र्यंबकेश्वरला गोदावरी नदीकाठावर उजव्या व डाव्या बाजूला १७७.८६ कोटी रुपये किमतीच्या घाटांची निर्मिती केली जाणार आहे..Agriculture News : नाशिकमध्ये अतिवृष्टीचा कहर! २.६५ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान, ४२५ कोटींची प्राथमिक भरपाई.गर्दी नियंत्रणासाठी घाट तयार केले जात आहेत. पहिल्या टप्प्यात तीन घाट मंजूर करण्यात आले आहेत. महापालिका हद्दीत दोन व त्र्यंबकेश्वर येथे एक असे तीन घाट होतील.- डॉ. प्रवीण गेडाम, अध्यक्ष, सिंहस्थ प्राधिकरण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.