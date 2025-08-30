नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा नाशिकमध्ये, पण भीमाशंकरच्या विकासाला २८८ कोटींची मंजुरी; कुंभमेळ्याला राजकीय वळण?

Bhimashankar Temple Development Gets 288 Crore Approval : मंदिर कॉरिडॉर म्हणून विकास होत असला तरी ज्या भागात सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे; त्या नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वर विकास आराखड्याला अद्याप मंजुरी दिली नाही.
नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वरला गर्दी होणार असल्याने गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याचा भाग म्हणून पुणे जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान व परिसराच्या विकासासाठी शासनाने २८८ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

