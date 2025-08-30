Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा नाशिकमध्ये, पण भीमाशंकरच्या विकासाला २८८ कोटींची मंजुरी; कुंभमेळ्याला राजकीय वळण?

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात नाशिक व त्र्यंबकेश्वरला गर्दी होणार असल्याने गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याचा भाग म्हणून पुणे जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान व परिसराच्या विकासासाठी शासनाने २८८ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. .मंदिर कॉरिडॉर म्हणून विकास होत असला तरी ज्या भागात सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे; त्या नाशिक व त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्याला अद्याप मंजुरी दिली नाही. मात्र भीमाशंकरच्या विकास आराखड्याला मिळालेली मंजुरी कुंभमेळ्याचा प्रवास राजकीय होत असल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत..२०२६-२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. कुंभमेळ्याची तयारी दोन वर्षांपासून सुरू आहे. कुंभमेळ्याचे नियोजन करण्यासाठी महापालिका सक्षम संस्था असताना शासनाने सिंहस्थ प्राधिकरणाची नियुक्ती केली. प्राधिकरणामार्फत महापालिकेचा १५ हजार कोटी तर अन्य विभागांचा नऊ हजार असा एकूण २४ हजार कोटींचा आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. कुंभमेळा विकास आराखड्याला शासनाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. .नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात १००४ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर ३०६३ कोटी रुपये चालु आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत खर्चाचे बंधन घालून देताना कामांचा प्राधान्यक्रमदेखील शासनाने ठरवून दिला आहे. वास्तविक कुंभमेळा विकास आराखडा मंजूर करणे अपेक्षित असताना अद्याप विकास आराखड्याला मंजुरी मिळालेली नाही..परंतु गर्दीच्या नियोजनाचा भाग म्हणून कुंभमेळ्याशी संबंध नसलेल्या भागाचा विकास आराखडा मंजूर केला जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आता भिमाशंकरच्या विकासासाठी २८८ कोटी रुपये मंजूर केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Nashik Kumbh Mela : त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी ढिसाळ; साधू-महंतांची प्रशासनावर तीव्र नाराजी.गर्दी नाशिकमध्ये, नियोजन भीमाशंकरलानाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी दहा कोटी भाविक येतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे गर्दीचे व्यवस्थापनाकडे प्राधिकरणाने अधिक लक्ष दिले आहे. त्या अंतर्गत श्री क्षेत्र भीमाशंकरसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव सादर केला होता. भीमाशंकर विकासाअंतर्गतच भाविक सुविधा केंद्र व वाहनतळ विकास, भीमाशंकर बसस्थानकाचा विकास, ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर विकास, महादेव वन विकास, नवीन मार्गिका टाकणे व श्री कोटेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार, ट्रॅकींग, रस्ते विकास, रोप-वे आदी प्रकल्पांचा विकास केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.