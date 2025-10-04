Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे वादात; 'क्लब टेंडरिंग'ची चर्चा, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पडसाद उमटण्याची शक्यता

नाशिक: प्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा यशस्वी करताना कामांच्या सुरुवातीलाचं क्लब टेंडरिंगसह ठेकेदारांची रिंग चर्चेत आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता.४) मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता आहे. कुंभमेळ्याचा आराखडा मंजूर होण्याची अपेक्षा असून, आराखडा मंजूर न झाल्यास किमान साधुग्रामसह बाह्यरिंग रोडसाठी निधीची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. .२०२६-२७ मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने १५ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा शासनाला सादर केला. अन्य विभागांचा नऊ हजार कोटींचा असा एकूण २४ हजार कोटींचा विकास आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात एक हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्यानंतर जुलैअखेरीस सिंहस्थ प्राधिकरण समितीने ५,१४० कोटी रुपयांच्या अंदाजित रक्कमेपैकी महापालिकेच्या ३२७७.५८ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली..त्यात एकूण निधीपैकी १००४.१२ कोटी रुपये डिसेंबर २०२५ खर्च करण्याच्या सूचना आहेत. ९३० कोटी रुपयांची कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या, त्यात क्लब टेंडरींग झाल्याने स्थानिकांना डावलल्याचा तसेच निविदेआधी एजन्सी नियुक्ती होत असल्याचा आरोप आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम २५ वर्षांसाठी दिलेली कंपनी गुजरातमधील असल्याने विरोधकांना आयते हत्यार मिळाले आहे. मुकणे पाणीपुरवठा योजनेत देखील ठराविक कंपनीला काम देण्यासाठी प्रशासन सरसावले आहे. सिंहस्थाची कामे वादात सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे..सार्वजनिक बांधकाम चर्चेतनाशिक व त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे जवळपास २२७० कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या. त्यात अनियमितता झाली आहे. निविदा प्रक्रियेत १२१ ठेकेदारांनी सहभाग घेतला. परंतु यातील काही ठराविक ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी रिंग झाली. काही ठेकेदार काही कामांमध्ये पात्र होत असताना अन्य कामांमध्ये ते अपात्र ठरविले गेले..ज्या कंपन्यांचा वार्षिक टर्न ओव्हर हजार कोटींच्या पुढे आहे त्या शंभर कोटींच्या कामात अपात्र ठरल्या परंतु त्याचं कंपन्या अन्य कामात एवढ्याच किमतीच्या निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरविल्याने या संपूर्ण प्रकारात रिंग करून कामे मिळविल्याच्या संशयावरून ठेकेदारांच्या काही संघटनांनी आंदोलन केले. तर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने ‘सांबा‘ वरील आरोपांची चर्चा होण्याची शक्यता आहे..आराखडा मंजुरीची अपेक्षाकुंभमेळ्यासाठी जेमतेम पावणे दोन वर्षांचा कालावधी असल्याने त्यापूर्वी विकासकामे होणे आवश्यक आहे. कुंभमेळ्याच्या बैठकीतून साधुग्रामसह बाह्य रिंग रोड व कुंभमेळा विकास आराखड्याचा प्रश्न निकाली लागेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Nashik News : नाशिक पोलीस दलात मोठे फेरबदल; अंबड, सातपूर, गंगापूरसह वाहतूक शाखेच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची बदली.आमदारांना डावलले, मंत्र्यांना निमंत्रणशनिवारी (ता. ४) दुपारी अडीचला सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक होईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, क्रिडा मंत्री ॲड. माणिक कोकाटे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांसह कुंभमेळ्याशी संबंधित विभागांचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. आमदारांना मात्र डावलल्याची भावना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.