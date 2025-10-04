नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे वादात; 'क्लब टेंडरिंग'ची चर्चा, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पडसाद उमटण्याची शक्यता

Tender Controversies and Allegations of Club Ring : कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी सुरू असलेल्या निविदांमध्ये क्लब टेंडरिंगचा आरोप झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: प्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर कुंभमेळा यशस्वी करताना कामांच्या सुरुवातीलाचं क्लब टेंडरिंगसह ठेकेदारांची रिंग चर्चेत आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता.४) मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता आहे. कुंभमेळ्याचा आराखडा मंजूर होण्याची अपेक्षा असून, आराखडा मंजूर न झाल्यास किमान साधुग्रामसह बाह्यरिंग रोडसाठी निधीची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

