नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कामांवर 'डिजिटल' नजर! नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरणाने विकसित केली ऑनलाइन ट्रॅकिंग प्रणाली

Countdown Begins for Nashik-Trimbakeshwar Kumbh Mela 2026 : नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर येथे होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी जोरात सुरू असून, विकासकामांचे नियंत्रण आणि ट्रॅकिंगसाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाने विकसित केलेली ऑनलाइन प्रणाली कामांच्या प्रगतीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal 

गौरव जोशी
Updated on

नाशिक: नाशिक- त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे काऊंटडाऊन शुक्रवार (ता.३१) पासून सुरू झाले आहे. त्यामुळे विविध शासकीय यंत्रणांमार्फत सिंहस्थाशी निगडित विकासकामांना गती देण्यात येत आहे. यासर्व कामांचे एकत्रित नियंत्रण व ट्रॅकिंगसाठी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे एका क्लिकवर कामांच्या सद्यःस्थितीची माहिती उपलब्ध होईल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सोमवार (ता.३) पासून या प्रणालीचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
Kumbh Mela
online
update
Project
trimbakeshwar
religion
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com