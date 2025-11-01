Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कामांवर 'डिजिटल' नजर! नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरणाने विकसित केली ऑनलाइन ट्रॅकिंग प्रणाली

नाशिक: नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे काऊंटडाऊन शुक्रवार (ता.३१) पासून सुरू झाले आहे. त्यामुळे विविध शासकीय यंत्रणांमार्फत सिंहस्थाशी निगडित विकासकामांना गती देण्यात येत आहे. यासर्व कामांचे एकत्रित नियंत्रण व ट्रॅकिंगसाठी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे एका क्लिकवर कामांच्या सद्यःस्थितीची माहिती उपलब्ध होईल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सोमवार (ता.३) पासून या प्रणालीचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. .३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ध्वजारोहणाने सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा शंखनाद होणार आहे. यंदाच्या सिंहस्थात येणाऱ्या भाविकांची सुरक्षितता, वाहतूक व्यवस्था, नवे घाट, वाहनतळ, रस्ते व महामार्गाची उभारणी व रुंदीकरण तसेच पाणीपुरवठा, वीज अशा विविध पातळ्यांवर सिंहस्थाची कामे केली जाणार आहे. .राज्य शासनाने या सर्व कामांसाठी ३१ मार्च २०२७ ची डेडलाईन ठरवून दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक विभागाने त्यांच्या स्तरावर नियोजन करून त्याच्या अंमलबजावणीस सुरवात केली आहे. परंतु, हाती असलेला कमी कालावधी आणि कामांची भली मोठी यादी लक्षात घेता प्रत्येक कामाचे ट्रॅकिंग करणे जिकरीचे ठरणार होते. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीणगेडाम यांच्या संकल्पनेतून ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे..सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने तयार केलेल्या ऑनलाइन प्रणालीत कुंभमेळ्याशी संबंधित सर्व यंत्रणांचा कामांचे ट्रॅकिंग होणार आहे. त्यामध्ये कामाला मिळालेल्या मंजुरी, काम सुरू केल्याच्या तारखेपासून ते काम पूर्णत्वाचा दाखला असे प्रत्येक टप्यावरील कामांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. या माहितीच्या आधारेच प्रत्येक टप्प्यावर प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर संबंधित यंत्रणांनीदेखील ठेकेदारांना बिले अदा करायची आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या कामांची एकत्रित माहिती एकाच क्लिकवर उपलब्ध होण्यास मदत मिळेल..कामांसाठी गुलाबी रंगसिंहस्थ कुंभमेळ्यांतर्गतच्या सर्व कामांकरिता एक विशिष्ट प्रकारचा रंग आणि लोगो द्यायचा आहे. त्यासाठी गुलाबी रंग अंतिम करण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळते. त्यामुळे एखाद्या भागात सिंहस्थाचे सुरू असलेले किंवा पूर्णत्वास गेलेले काम हे तेथील गुलाबी रंग तसेच लोगोमुळे पटकन लक्षात येईल..US Financial Scam : अमेरिकेत मोठा आर्थिक घोटाळा! भारतीय वंशाच्या ‘CEO’वर तब्बल ४००० कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप.अधिकाऱ्यांकडे पहिल्या टप्प्यात अधिकारकुंभमेळा प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये पहिल्या टप्प्यात सिंहस्थाशी निगडित सर्व यंत्रणांच्या प्रमुखांना वापराचे अधिकार प्रदान केले जातील. त्यात अधिकाऱ्याला लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड दिला जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात संबंधित यंत्रणा तसेच ठेकेदारांना लॉगिन आयडी व पासवर्ड दिले जातील. त्या आधारे यंत्रणा व ठेकेदारांनी प्रत्येक टप्प्यावरील कामाची माहिती व छायाचित्र तेथे अपलोड करायचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.