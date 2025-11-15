नाशिक

Nashik Kumbh Mela : 'आम्ही १ कोटी स्वीकारणार नाही!' आखाड्यांना प्रत्येकी ५ कोटींचा निधी द्या; साधू-महंतांची मागणी!

Rare Celestial Combination Marks the 2027 Nashik Kumbh Mela : २०२७ सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित 'सकाळ संवाद' कार्यक्रमात त्र्यंबकेश्वर येथील आखाड्यांचे प्रमुख साधू-महंत सहभागी झाले होते. त्यांनी विकासकामांची संथ गती, निधी आणि मूलभूत सुविधांबाबत प्रशासनासमोर आपल्या अपेक्षा आणि चिंता व्यक्त केल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कालावधीत दोन अमावास्या आणि एक सूर्यग्रहणाचा योग तब्बल १८० वर्षांनंतर जुळून आला आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या या कुंभमेळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचा प्रारंभ झाला. प्रत्यक्ष कामाला अजून सुरुवात झालेली नाही किंवा त्यांना अपेक्षित गती मिळालेली नाही. त्यामुळे कुंभमेळ्यापूर्वी विकासकामे पूर्ण करण्याचे प्रशासनासमोर मुख्य आव्हान आहे.

