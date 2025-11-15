Nashik Kumbh Mela : 'आम्ही १ कोटी स्वीकारणार नाही!' आखाड्यांना प्रत्येकी ५ कोटींचा निधी द्या; साधू-महंतांची मागणी!

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कालावधीत दोन अमावास्या आणि एक सूर्यग्रहणाचा योग तब्बल १८० वर्षांनंतर जुळून आला आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचा प्रारंभ झाला. प्रत्यक्ष कामाला अजून सुरुवात झालेली नाही किंवा त्यांना अपेक्षित गती मिळालेली नाही. त्यामुळे कुंभमेळ्यापूर्वी विकासकामे पूर्ण करण्याचे प्रशासनासमोर मुख्य आव्हान आहे. .प्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमध्येही २० कोटी भाविक या पर्वकाळात स्नानासाठी येऊ शकतात. त्यांची संख्या विचारात घेऊन सरकार व प्रशासनाने त्र्यंबकेश्वर येथील नियोजित कामांना अधिक गती द्यावी; अन्यथा पश्चातापाची वेळ येईल. आखाड्यांनी सुचविलेल्या कामांसाठी प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी द्यावा आणि कुंभमेळ्याच्या नियोजनात साधू-महंतांना विश्वासात घ्यावे, अशी भावना त्र्यंबकेश्वर येथील आखाड्याचे प्रमुख व साधू-महंतांनी व्यक्त केली..त्र्यंबकेश्वर येथील विविध आखाड्यांच्या साधू-महंतांनी शुक्रवारी (ता. १४) ‘सकाळ संवाद’ या कार्यक्रमात कुंभमेळ्याविषयी दिलखुलास चर्चा केली. या वेळी श्री पंचायती आनंद आखाड्याचे महंत शंकरानंद सरस्वती महाराज, तपोनिधी श्री पंचायती निरंजनी आखाड्याचे महंत धनंजयगिरी महाराज, श्री पंचदशनाम आवाहन आखाड्याचे महंत शांतिगिरी महाराज, महंत अंकित गुरू महाराज, श्री पंचदशनाम जुना आखाड्याचे महंत दीपकगिरी महाराज यांनी आगामी कुंभमेळ्याविषयी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. .या वेळी नाशिकचे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी त्र्यंबकेश्वर येथील आखाड्यांचे साधू-महंत यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी चर्चा करीत साधू-महंतांच्या अपेक्षा जाणून घेत त्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले. ‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे निवासी संपादक अभय सुपेकर यांनी सर्वांचे स्वागत केले. या वेळी श्रीराम मिश्रा, प्रमोद शुक्ल, राजेश शर्मा, अनिल शुक्ल, लोकेश पांडे, आनंद आखाड्याचे रामानंद सरस्वती उपस्थित होते..मांसविक्रीची दुकाने हटवात्र्यंबकेश्वर तीर्थक्षेत्राला अ वर्गाचा दर्जा मिळाला आहे. मात्र, मंदिराच्या आजूबाजूला अवघ्या १०० मीटरच्या परिसरात मांसविक्रीची दुकाने सर्रासपणे सुरू आहेत. प्रशासनाने या विक्रेत्यांना शहराबाहेर काढले पाहिजे. अयोध्या, हरिद्वारच्या धर्तीवर या निर्णयाची नितांत आवश्यकता असल्याची मागणी सर्व आखाड्यांच्या महंतांनी चर्चेदरम्यान मांडली..घरपट्टी, वीजबिल माफ करात्र्यंबकेश्वर शहरातील आखाडे हे धार्मिक कार्यासाठी चालविले जातात. साधू-महंत व भाविकांना सुविधा देणाऱ्या आखाड्यांकडून वार्षिक लाखोंची घरपट्टी व वीजबिल आकारले जाते. धार्मिक बाबींसाठी निर्माण केलेल्या आखाड्यांना उत्तर प्रदेशप्रमाणे घरपट्टी व वीजबिल शासनाने माफ करावे. या बिलांची प्रतिपूर्ती शासनाने पालिकेला केल्यास आखाड्यांवरील आर्थिक भार हलका होईल..चर्चेतील ठळक मुद्देकुरुक्षेत्र येथील ब्रह्मसरोवराच्या धर्तीवर त्र्यंबकेश्वरचाविकास व्हावानिसर्गसंपदेला धक्का न लावता विकासकामे कराभाविकांना स्नानासाठी नवीन घाटाची निर्मिती व्हावी‘गोदावरी’ बारमाही प्रवाहित करा, शहर स्वच्छतेला प्राधान्य हवेदहा आखाड्यांनी सुचविलेली कामे प्राधान्याने व्हावीत, त्यासाठी प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी द्याआश्रम व कुटियांना २५ ते ५० लाखांचा निधी द्यावा.त्र्यंबकेश्वर येथील साधुग्रामसाठी प्रशासनाने कायमस्वरूपी जागा अधिग्रहीत केली पाहिजे. बारा वर्षांनी हा मुद्दा चर्चेला येतो; पण त्याला मूर्त स्वरूप अद्याप प्राप्त झालेले नाही. त्र्यंबकेश्वर शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असल्याने भविष्यात जागा शिल्लक राहणार नाही. प्रशासनाने आता २१९ एकरचा प्रस्ताव मांडल्याची चर्चा आहे. पण, एकाही साधू-महंतांना ही जागा अद्याप दाखविलेली नाही. .भगवान शंकराचे मंदिर व तीर्थराज कुशावर्त या ठिकाणी भाविकांची गर्दी होते. तासन्तास रांगेत उभ्या राहणाऱ्या भाविकांना दर्शनरांगेत योग्य सुविधा मिळायला हव्यात. ‘दर्शनपथ’ची घोषणा झाली; पण कामाला अजून सुरुवात झालेली नाही. कुंभमेळ्यापूर्वी ही कामे कशी पूर्ण होतील, याविषयी चिंता वाटते.- महंत शंकरानंद सरस्वती महाराज, श्री पंचायती आनंद आखाडा, त्र्यंबकेश्वर.आखाड्यांच्या सुविधांसाठी आम्ही प्रत्येकी पाच कोटींची कामे सुचविली आहेत. त्यांचा प्रशासनाने प्राधान्याने विचार करावा. आम्हाला एक कोटीची कामे देण्याचा प्रशासनाचा विचार असेल तर आम्ही ते कदापि स्वीकारणार नाही. त्र्यंबकेश्वर येथील ज्योतिर्लिंग व साधू-महंतांच्या दर्शनासाठी भाविक येथे येतात. आलेल्या भाविकांना येथे दूषित पाण्यात स्नान करावे लागते. शहरात अस्वच्छता फार आहे. त्याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची आवाश्यकता आहे.- महंत शांतिगिरी महाराज, श्री पंचदशनाम आवाहन आखाडा, त्र्यंबकेश्वर.आखाड्यांनी पाच कोटींचा निधी मागितला आहे. यातून आखाड्यांनी सुचविलेली कामे प्रशासनाने करून द्यावी. आखाड्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीतून ‘टीडीएस’ व ‘जीएसटी’ कपात करू नये. जेणेकरून जास्तीत जास्त कामे उभी राहतील. ‘गोदावरी’ स्वच्छतेकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. ड्रेनेजचे पाणी नदीत मिसळते. जलशुद्धीकरण केंद्र बंद आहे. त्र्यंबकेश्वरच्या नावलौकिकास साजेशी कामे प्रशासनाने वेळेत पूर्ण करावीत. मंजूर झालेल्या किंवा हाती घेतलेल्या कामांना अधिक गती द्यावी.- महंत धनंजयगिरी महाराज, श्री पंचायती निरंजनी आखाडा, त्र्यंबकेश्वर.प्रयागराज येथे कुंभमेळ्यासाठी प्रशस्त जागा असताना त्याठिकाणी चेंगराचेंगरीसारखी दुर्दैवी घटना घडली. नाशिक व त्र्यंबकेश्वरला भाविकांच्या तुलनेत फार कमी जागा आहे. प्रशासनाने याचा विचार करून रस्त्यांचे रुंदीकरण, पार्किंगची व्यवस्था करावी. कोट्यवधी भाविक आपल्या कुंभमेळ्यात सहभागी होतील. त्यांच्यासाठी मूलभूत सुविधा असायला हव्यात, याविषयी आम्ही वारंवार सांगत आहोत.- महंत अंकित गुरू, श्री पंचदशनाम आवाहन आखाडा, त्र्यंबकेश्वर.Thane News: ४५ मिनिटांचा प्रवास ५ मिनिटांत पूर्ण होणार! ठाणे ते भिवंडी मार्गाची कोंडी सुटणार; शासन आणि प्रशासन कुंभमेळ्याची कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यांनी कामांची गती अधिक वाढविली तर वेळेत कामे पूर्ण होतील. गेल्या वेळच्या कुंभमेळ्यापेक्षा चालू वर्षी कामांची प्रगती चांगली आहे. कुंभमेळ्यापूर्वी कामे पूर्ण होतील, असा विश्वास आहे. यात आखाड्यांनी सुचविलेली कामे प्राधान्याने घ्यावीत. आखाड्यांना सुविधा देताना तेथील साधू-महंतांची एकूण संख्या विचारात घ्यायला हवी.- महंत दीपकगिरी महाराज, श्री पंचदशनाम जुना आखाडा, त्र्यंबकेश्वर. 