Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा कामांना आचारसंहितेचा अडसर नाही! त्र्यंबकेश्वरमध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण; आयुक्त शेखर सिंह यांची माहिती

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका हद्दीमधील दर्शनपथ व शहरांतर्गत डीपी रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसेच विविध यंत्रणांमार्फत कामांच्या मान्यता व प्रशासकीय मान्यता पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या कामांना आचारसंहितेचा अडसर येणार नाही, अशी माहिती सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली. दरम्यान, आचारसंहितेमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या शुक्रवारच्या (ता. ७) दौऱ्यावर अनिश्चिततेचे सावट आहे..जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांचा बिगुल वाजला आहे. त्यामध्ये त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेचा समावेश आहे. निवडणुकांमुळे पुढील महिनाभर नगरपालिकांच्या क्षेत्रामधील विकासकामांना ब्रेक लागणार आहे. त्यातच सिंहस्थाशी निगडित विकासकामांवरही परिणाम होणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाचे आयुक्त सिंह यांच्याशी संवाद साधला असता, त्यांनी कामांवर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..त्र्यंबकेश्वरमधील दर्शनपथाच्या ९२ कोटी रुपयांच्या कामाची तसेच शहरांतर्गत गावठाणातील रस्त्यांच्या ९ कोटींच्या कामांची निविदा काढण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त सिंहस्थाशी संदर्भातील अन्य विभागांकडूनही करण्यात येणाऱ्या कामांचे नियोजन केले जात आहे. काही यंत्रणांनी निविदा प्रक्रिया यापूर्वी सुरू केल्या असून काही कामांच्या तांत्रिक बाबींवर काम केले जात आहे. त्यामुळे आचारसंहिता संपुष्टात येताच सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून कामांना प्रारंभ करण्यात येईल, असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले..मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावर सावटमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संदर्भातील विविध विकासकामांच्या भूमिपूजनासाठी प्रशासनाने नियोजन केले होते. शुक्रवारी (ता. ७) मुख्यमंत्री त्यासाठी नाशिक दौऱ्यावर येणार होते. याच वेळी जिल्हा परिषदेच्या नूतन इमारतीचे लोकार्पण प्रस्तावित होते. पण निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावर सावट उभे ठाकले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अद्यापही दौऱ्याबाबत कोणतीही अंतिम माहिती प्राप्त झाली नसल्याचे प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले..आचारसंहितेपूर्वीच सर्व नियोजननगरपालिकांची आचारसंहिता लागू असल्याने त्र्यंबकेश्वर शहर वगळता नाशिक शहर व ग्रामीण भागामध्ये कुंभमेळ्याच्या सध्याच्या कामांना कोणतीही अडचण नाही. परंतु, डिसेंबरमध्ये महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित होऊ शकतो. त्यामुळे आचारसंहितेत कामे अडकण्यापूर्वीच सर्व नियोजन पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली. .Dhananjay Munde: आरोग्य विभागाने काढलेली जाहिरात रद्द करा : धनंजय मुंडे.दरम्यान, कुंभमेळ्याची कामे आचारसंहितेत अडकून पडू नये यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय राज्याच्या मुख्य सचिवामार्फत निवडणूक आयोगाला प्रस्ताव देणार आहे. या प्रस्तावात आचारसंहितेमधून सिंहस्थाच्या कामांना सवलत देण्याची विनंती केली जाणार आहे.