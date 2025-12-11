नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा निर्विघ्न पार पडो! महंत हरिगिरी महाराजांकडून रामतीर्थावर गोदावरीचे पूजन

Harigiri Maharaj Performs Godavari Puja at Ramteerth : अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज यांनी आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा निर्विघ्नपणे पार पडावा या उद्देशाने नाशिकमधील रामतीर्थावर गोदावरीचे आचमन (पूजन) केले. या वेळी विविध आखाड्यांचे साधू-महंत उपस्थित होते.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिकमधे आलेले अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे महामंत्री तथा श्री पंचदशान जुना आखाड्याचे महंत हरिगिरी महाराज यांच्या हस्ते बुधवारी (ता.१०) रामतीर्थावर गोदावरी आचमन (पूजन) करण्यात आले. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा निर्विघ्नपणे पार पडावा, अशी मनोकामना केल्याचे महंत हरिगिरी महाराजांनी सांगितले.

