Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा निर्विघ्न पार पडो! महंत हरिगिरी महाराजांकडून रामतीर्थावर गोदावरीचे पूजन

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधे आलेले अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे महामंत्री तथा श्री पंचदशान जुना आखाड्याचे महंत हरिगिरी महाराज यांच्या हस्ते बुधवारी (ता.१०) रामतीर्थावर गोदावरी आचमन (पूजन) करण्यात आले. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा निर्विघ्नपणे पार पडावा, अशी मनोकामना केल्याचे महंत हरिगिरी महाराजांनी सांगितले. .त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिकला ऑगस्ट २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय तयारीला गती येत असताना या कामांची पाहणी व सिंहस्थाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी महामंत्री हरिगिरी महाराज त्र्यंबकेश्वरला दाखल झाले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी त्र्यंबकेश्वर येथील तिर्थक्षेत्र व मंदिरांना भेट देत कामांची स्थिती जाणून घेतली. त्यानंतर बुधवारी रामतीर्थ येथे गोदावरीचे पूजन केले..त्यानंतर पंचकोठी पुरोहित संघाच्या गंगागोदावरी मंदिरात दर्शन घेतले. यावेळी श्री पंचायती आनंद आखाड्याचे महंत शंकरानंद सरस्वती, श्री पंचदशनाम जुना आखाड्याचे महंत दीपकगिरी महाराज, पुरोहित संघाचे विश्वस्त सतीश शुक्ल, चंद्रकांत भानोसे, त्रिविक्रमीशास्त्री जोशी, शुभम भालेराव यांसह नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील आखाड्यांचे साधू-महंत उपस्थित होते..गुरूंच्या समाधीचे दर्शनअखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज यांचे गुरू महंत हरिगिरी महाराज यांची संजीवन समाधी नाशिकमधील श्री दशनाम गोसावी समाज, शिवधाम येथे आहे. १९११ मधील या समाधी स्थळाचे दर्शन घेत साधू-महंतांनी तिचे पूजन केले. यावेळी त्यांचे शिष्य बालास्वामी, जिल्हाध्यक्ष अनुप गोसावी, विश्वस्त शिवाजी गोसावी, सुधीर गोसावी, अश्विनी गिरी गोसावी उपस्थित होते..