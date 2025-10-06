Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा: ६ हजार कोटींहून अधिक कामांना हिरवा कंदील; डिजिटल ट्रॅकिंगने कामात येईल गुणवत्ता

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सहा हजार कोटींहून अधिक निधीच्या विकासकामांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. या कामांना लवकरच प्रारंभ होईल. कुंभमेळा हा नाशिकच्या विकासाची पर्वणी घेऊन आला आहे. त्यामुळे विकासकामांमध्ये दर्जा व गुणवत्तेला प्राधान्य असेल. .प्रत्येक कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन करताना कालमर्यादेत कामांच्या पूर्ततेसाठी डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त तथा सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली. कायद्याच्या चौकटीत राहून विकासकामे पूर्ण करावीत, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. यासंदर्भात लवकर अन्यही विभागांच्या बैठका घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..प्रश्न : सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे कधी सुरू होणार?डॉ. गेडाम : शासन व प्रशासन स्तरावरून सहा हजार कोटींपेक्षा अधिकच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये रस्ते, मलनिस्सारणसारख्या कामांचा समावेश आहे. अनेक कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असून लवकरच कामांना शुभारंभ होईल..कामांची गुणवत्ता व दर्जाबाबत कसे धोरण आखण्यात आले?: सिंहस्थ कुंभमेळा हा धार्मिकतेसोबतच नाशिकच्या विकासाची पर्वणी घेऊन आला आहे. त्यामुळे विकासकामांमध्ये कोठेही तडजोड केली जाणार नाही. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ठेकेदारांची बैठक घेत त्यात महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या..बैठकीतील महत्त्वपूर्ण सूचना कोणत्या?: रस्ते व कुंभमेळ्याशी संबंधित कामांसाठी उत्तम दर्जाचे मटेरिअल वापरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. विविध विकासकामांसाठी मागदर्शक तत्त्वे असून त्यामध्ये डांबराचा वापर आणि खडी किती साइजची वापरावी याबद्दल निकष ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार कामे करावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत..विकासकामांचे ट्रॅकिंग व तपासणी कशी करणार?ः कुंभमेळ्याशी निगडित प्रत्येक कामाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडिट करण्यात येणार आहेत. तसेच मी स्वतः जागेवर जाऊन ठरवलेल्या निकषाप्रमाणे कामे होता आहेत का, याची तपासणी करणार आहे. या व्यतिरिक्त सीसीटीव्ही, वाहने व यंत्रसामग्रीवर जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित करणे, प्रत्येक टप्प्यावर कामांचे छायाचित्र घेणे अशा बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. ही सर्व माहिती स्काडा प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणार असल्याने कामांच्या प्रगतीची माहिती तत्काळ उपलब्ध होईल. ठेकेदारांची बिले ही वेळेत अदा करण्याच्या स्पष्ट सूचना यंत्रणा दिल्या आहेत. त्यामुळे कामे कोठेही ठप्प होणार नाहीत..कुंभमेळ्यापूर्वी विकासकामे पूर्ण होण्याबाबत नियोजन कसे आहे?ः सिंहस्थासंदर्भातील प्रत्येक कामासाठी कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार कामे हाती घेताना ती वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणा व ठेकेदारांना दिले आहेत. तसेच त्याचे ट्रॅकिंग करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या धर्तीवर ऑनलाइन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी काम सुरू आहे. ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर त्याचे पासवर्ड ठेकेदार व यंत्रणांना देण्यात येतील. संबंधितांनी प्रत्येक टप्प्यावर कामांची प्रगतीची नोंद करणे बंधनकारक असले. ही सर्व माहिती माझ्या डॅशबोर्डवर उपलब्ध असले. त्यामुळे कोणते कामे प्रगतिपथावर आहेत, तसेच कोठे कमतरता असेल तर सुधारणा करणे शक्य होईल..सार्वजनिक बांधकामप्रमाणे अन्य विभागांच्या बैठक घेणार का?: सार्वजनिक बांधकाम विभागांकडून उभारण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची निविदा व अन्य तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्या असून, लवकरच ही कामे सुरू होतील. त्यामुळे सर्वप्रथम या विभागाची बैठक घेतली. विकासकामे जसे-जसे पुढे जातील, त्यानुसार संबंधित यंत्रणांनाही बैठकीसाठी पाचारण करणार आहे. या बैठकीत कायद्यानुसार आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कामे करण्याबाबत समज देण्यात येणार आहे. तसेच कामांमध्ये कोठेही तडजोड निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसारच कारवाई केली जाईल..Bachchu Kadu : सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देऊन आता तोंड का फिरवता? सरकारला बच्चू कडू यांचे थेट खामखेडातून आव्हान!.वेळेत विकासकामे पूर्ण करण्याबाबत नाशिककरांना कसा विश्वास देणार: सिंहस्थ कुंभमेळा ही धार्मिक पर्वणी आहे. त्यामुळे कुंभाच्या यशस्वितेची जबाबदारी ही सर्व घटकांची आहे. सिंहस्थाशीसंबंधित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आमचा प्रयत्न असून त्या दृष्टीने नियोजन केले आहे. सुरक्षित, सुनियोजित आणि हरित कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी नाशिककरांनी शासन व प्रशासनाला सहकार्य करावे. विकासकामांच्या अंमलबजावणीत कोठेही दर्जा व गुणवत्तेमध्ये अपूर्णता निदर्शनास आल्यास नागरिकांनी तक्रार करावी. या तक्रारींची तातडीने दखल घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मी देतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.