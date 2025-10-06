नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा: ६ हजार कोटींहून अधिक कामांना हिरवा कंदील; डिजिटल ट्रॅकिंगने कामात येईल गुणवत्ता

₹6,000 crore development projects approved for Kumbh Mela : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मंजूर झालेल्या सहा हजार कोटींहून अधिक निधीच्या विकासकामांच्या नियोजनासंदर्भात माहिती देताना विभागीय आयुक्त आणि सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम. कामांमध्ये गुणवत्ता व दर्जा राखण्यासाठी डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गौरव जोशी
नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सहा हजार कोटींहून अधिक निधीच्या विकासकामांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. या कामांना लवकरच प्रारंभ होईल. कुंभमेळा हा नाशिकच्या विकासाची पर्वणी घेऊन आला आहे. त्यामुळे विकासकामांमध्ये दर्जा व गुणवत्तेला प्राधान्य असेल.

