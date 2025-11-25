Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरच्या विकासाचे व्हिजन; मुख्यमंत्री म्हणाले, 'आम्ही स्थापना करायला आलो आहोत!'

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने त्र्यंबकेश्वरच्या सर्वांगीण विकासाचे व्हिजन आखले असताना विरोधक अतिक्रमणाचा मुद्दा पुढे करून विस्थापनाबाबत नकारात्मक प्रचार करत आहेत. शहर विकासाबाबत आमची भूमिका सकारात्मक असून, आम्ही स्थापना करायला आलो आहोत. विकासकामांवेळी कोणीही स्थानिक विस्थापित होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. इगतपुरीचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. .त्र्यंबकेश्वर येथे सोमवारी (ता. २४) त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी नगरपालिकेतील भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ झालेल्या जाहीर सभेत मुख्यमंत्री बोलत होते. व्यासपीठावर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार सीमा हिरे व राहुल ढिकले, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव, माजी आमदार बाळासाहेब सानप, लक्ष्मण सावजी, सुधाकर बडगुजर यांच्यासह दहाही आखाड्यांचे प्रमुख साधू-महंत उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गंगा व गोदावरी नदी भारतीय संस्कृतीच्या वाहक आहेत. या नद्यांच्या काठावर प्राचीन सनातन संस्कृती जपली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारसा आणि संस्कृती, असा मंत्र दिला आहे. हाच मंत्र अंगीकारत सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने त्र्यंबकेश्वरच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न आम्ही पाहिले आहे. हे स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी आपली साथ मोलाची आहे, अशी साद मुख्यमंत्र्यांनी त्र्यंबकवासीयांना घातली..महाराष्ट्रातील ३५० शहरांमध्ये राज्याची ५० टक्के लोकसंख्या सामावली आहे. त्यामुळे या शहरांचा विकास साधताना लोकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. त्र्यंबकेश्वर हे त्यामधील एक शहर आहे. कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने शहराचा विकास साधताना येणाऱ्या भाविकांसह शहरवासीयांसाठी सोयीसुविधा निर्माण केल्या जाणार आहे. .शासन म्हणून सुविधांची जबाबदारी आमच्यावर असून, कुंभमेळ्याचे नियोजन साधू-महंतांच्या मार्गदर्शनाखाली केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी जिल्हा भाजपतर्फे पुणेरी पगडी, शाल, पुष्पगुच्छ देऊन मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करण्यात आले..Supriya Sule : 'धनंजय मुंडेंना पक्षातून काढून टाका'; वाल्मीक कराडवरील 'त्या' वक्तव्यानंतर सुप्रिया सुळेंची अजिदादांकडे मागणी.समतोल विकास साधू : महाजनसिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये त्र्यंबकेश्वरचा विकास साधताना पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल, असे आश्वासन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. कुंभमेळ्यासाठी शहराला एक हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, यापुढेही निधी कमी भासू देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधताना बिहारमधील निकाल बघता काँग्रेस पक्ष संपुष्टात आल्याची टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.