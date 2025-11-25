नाशिक

Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरच्या विकासाचे व्हिजन; मुख्यमंत्री म्हणाले, 'आम्ही स्थापना करायला आलो आहोत!'

CM Fadnavis Outlines Trimbakeshwar Development Vision : विकासकामांवेळी कोणीही स्थानिक विस्थापित होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. इगतपुरीचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
Devendra Fadnavis

Devendra Fadnavis

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने त्र्यंबकेश्वरच्या सर्वांगीण विकासाचे व्हिजन आखले असताना विरोधक अतिक्रमणाचा मुद्दा पुढे करून विस्थापनाबाबत नकारात्मक प्रचार करत आहेत. शहर विकासाबाबत आमची भूमिका सकारात्मक असून, आम्ही स्थापना करायला आलो आहोत. विकासकामांवेळी कोणीही स्थानिक विस्थापित होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. इगतपुरीचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Development
CM Devendra Fadnavis
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com