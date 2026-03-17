Nashik Kumbh Mela : प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका? कुंभमेळ्याची कामे लांबणीवर पडल्याने महंतांचा संताप

त्र्यंबकेश्वर: येथील बडा उदासीन आखाड्यातील कुंभमेळा कालावधीसाठीच्या विकासकामांचे भूमिपूजन सोमवारी (ता. १६) धार्मिक होमहवन करून झाले. दरम्यान, कामांना योग्य ती गती नसल्याने साधू-महंतांचा नाराजीचा सूर मात्र कायम असल्याचे दिसून आले. कुंभमेळ्याच्या कामांमधून या आखाड्यात स्वयंपाक कक्ष, कोठीघर व इतर व्यवस्था करण्यात येणार आहे, त्याचे भूमिपूजन आखाड्याचे श्री महंत दुर्गादासजी यांच्यासह इतरही आखाड्याच्या महंत तसेच नगराध्यक्षा त्रिवेणी तुंगार यांच्या हस्ते झाले..आनंद आखाड्याचे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महंत शंकरानंद सरस्वती म्हणाले, की कुंभमेळा कालावधीत साधू आखाड्यांच्या कामांत कुणीतरी हस्तक्षेप करून होऊ देत नसल्याचे चित्र असल्याचे सांगितले. दोन महिन्यांवर पावसाळा आला असून, कोणत्याही प्रकारची कामे सुरू नसून अधिकारी व काही ठेकेदार ही कामे लांबविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कुंभमेळा हा साधु-महंतांसह भक्तांचा असून, वेगवेगळ्या प्रकारे चाललेला विलंब हा कुंभमेळा साधु-महंतांशिवाय होण्याची लक्षणे असल्याचे सांगत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..'कुंभमेळा हा सगळ्यांचाच धार्मिक आस्थेचा विषय असून, सगळ्यांच्याच सहकार्याने धार्मिक वातावरणात तो गतवेळेपेक्षा आनंददायी कसा होईल हे पाहणे गरजेचे असताना त्र्यंबकेश्वरच्या कुंभमेळ्यापूर्वी उत्तराखंडात कुंभमेळा भरविण्याचा घाट घातला जात आहे. यामुळे नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या कुंभमेळ्यावर निश्चित परिणाम होतील' अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. .शाहीस्नानाबाबत (अमृतस्नान) अजूनही बैठकीत निर्णय होतील. कुंभमेळा हा सोपा विषय नसल्याने आखाडे, भक्त व शासन यांच्या प्रयत्नातून सोहळा साजरा करणे शक्य होईल. यासाठी सगळ्यांनाच विश्वासात घेऊन पारदर्शक पद्धतीने कामे करावीत, असेही ते म्हणाले..सुरक्षेसाठी पोलिस तत्परजिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी, पोलिस दलातर्फे या सोहळ्यासाठी सुरक्षा व शांतता अबाधित राहावी यासाठी कार्यशील राहून सेवा बजावली जाईल. साधू-संतांसह सुरक्षेसाठी पोलिस दल तत्पर राहील, असे स्पष्ट केले. इतरही महंतांनी आपापले विचार व्यक्त करीत शासनाबाबत नाराजीचा सूर आळविला. महंत रामनवमीदासजी, सचिव हंसमुनीजी, महंत शिवानंदजी, मुक्कामी महंत दानमुनीजी, इंदलदासजी, नाशिकहून महंत भक्तिचरणदासजी व इतर आखाड्यांचे साधू-महंत व प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.