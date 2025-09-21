Trimbakeshwar News : पत्रकार मारहाणीप्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी; राजकीय नेत्यांचाही निषेध

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याबाबत त्र्यंबकेश्वर येथे साधू-महंतांची बैठक होती. त्यासाठी नाशिक येथून शनिवारी (ता. २०) त्र्यंबकेश्वरला गेलेल्या वृत्तवाहिन्यांच्या तीन पत्रकारांना वाहनाच्या प्रवेश पावतीवरून बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी त्र्यंबकेश्वर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला असून, तिघांना अटक करण्यात आली आहे. .‘साम टीव्ही’चे अभिजित सोनवणे यांच्यासह योगेश खरे व किरण ताजणे हे वृत्तांकनासाठी त्र्यंबकेश्वर येथे आज दुपारी बाराच्या सुमारास कारने (एमएच १५, जेडब्ल्यू ५९७३) गेले असताना, गुरुपीठ कमानीजवळ कार अडवून दोघांनी प्रवेश पावतीसाठी पैसे मागितले. पत्रकार असल्याचे सांगूनही संशयितांनी शिवीगाळ करीत मारहाण केली. यात ताजणे यांना गंभीर दुखापत झाल्याने अपोलो रुग्णालयात दाखल केले असून, योगेश खरे व अभिजित सोनवणे यांच्यावर त्र्यंबक उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. .या प्रकरणी अटक केलेल्या संशयितांची नावे प्रशांत राजू सोनवणे (वय २१, रा. राजवाडा, त्र्यंबकेश्वर), शिवराज धनराज आहेर (२१, रा. गुरुद्वारामागे, त्र्यंबकेश्वर), ऋषीकेश योगेश गांगुर्डे (१९, रा. राजवाडा, त्र्यंबकेश्वर) अशी आहेत. पोलिसांनी हल्लेखोरांवर कडक कारवाई करावी, काम करण्यासाठी पत्रकारांना निर्भय वातावरण निर्माण करावे, अशी मागणी नाशिक शहर पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संपत देवगिरे यांनी केली..राज्य शासनाने पत्रकार संरक्षण कायद्याबाबत तातडीने कृतिशील व्हावे, अशी मागणी नाशिक प्रेस क्लबचे अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष सुनील केदार, माजी नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील आदी राजकीय नेत्यांसह पत्रकार संघटनांनी या घटनेबद्दल निषेध नोंदविला आहे..मारहाण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा : भुजबळराज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी अपोलो हॉस्पिटलमध्ये उपचारार्थ दाखल पत्रकार किरण ताजणे यांची भेट घेत तब्येतीची विचारपूस केली. मारहाणीच्या घटनेचा निषेध नोंदवत संशयितांविरोधात कठोर कारवाईची सूचना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांना केली..Ambabai Temple Parking : तासाला ४० भरा मगच पार्किंग करा, अंबाबाई दर्शनाला येणाऱ्या भक्तांची गैरसोय टळणार; ‘एआय’च्या माध्यमातून होणार नियंत्रण.पत्रकारांवर हल्ल्याचे निंदनीय प्रकार सहन केले जाणार नाहीत.- राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदामंत्री.मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्यांवर ठोस कारवाईची मागणी करणार आहे.- ॲड. माणिकराव कोकाटे, क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.