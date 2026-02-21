Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरमध्ये संतापाचा वणवा! कुंभमेळा भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांनी आत्मदहनाचा इशारा देत रचले 'सरण'

त्र्यंबकेश्वर: कुंभमेळा कालावधीसाठी उभारण्यात येणाऱ्या पर्यायी स्नानव्यवस्थेच्या कामांमुळे त्र्यंबकेश्वरमध्ये संतापाचा स्फोट झाला आहे. गोदावरीवर नवे घाट, दोन तीर्थकुंडे आणि हरित रस्ता उभारण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात संपादित केल्या जात आहेत. मात्र, बाजारभाव २५ ते ४२ लाख रुपये प्रतिगुंठा असताना शासनाने केवळ २४ हजार रुपये प्रतिगुंठा दर मंजूर केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या ‘कवडीमोल’ मोबदल्याविरोधात शनिवारी (ता. २१) आत्मदहनाचा इशारा देत आंदोलकांनी चक्क सरण रचले..दुपारी दोनच्या सुमारास आमदार हिरामण खोसकर यांनी आंदोलनस्थळी धाव घेत मध्यस्थी केली. त्यांच्या चर्चेनंतर आत्मदहनाचा निर्णय तात्पुरता स्थगित ठेवण्यात आला असला, तरी रचलेले सरण हटवण्यास शेतकऱ्यांनी ठाम नकार दिला आहे. ‘लेखी हमी आणि योग्य दर मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही,’ असा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला आहे..‘पाच लाख प्रतिगुंठा द्या, अन्यथा टोकाची भूमिका’शेतकरी जागा देण्यास तत्त्वतः तयार असल्याचे सांगत आहेत; मात्र किमान पाच लाख रुपये प्रतिगुंठा दर देण्याची मागणी त्यांनी पुढे केली आहे, अन्यथा बळजबरी झाल्यास आत्मदहन करू, असा इशारा शेतकरी आणि बडा उदासीन आखाड्याचे महंत दानमुनी तसेच महानिर्वाण आखाड्याचे महंत अजय पुरी यांनी दिला. आंदोलनस्थळी मोठ्या संख्येने शेतकरी जमले होते आणि त्यांच्यासमोरच उभी असलेली भलीमोठी चिता प्रशासनासाठी स्पष्ट इशारा ठरली..आमदार खोसकर यांनी तहसीलदार गणेश जाधव, पालिकेचे मुख्याधिकारी राहुल पाटील आणि अभियंता काकड यांच्याशी चर्चा केली. पालिकेने संबंधित जागांना अधिकृत मंजुरी नसल्याचे सांगितले; मात्र ज्या शेतीवर प्लॉट पाडले आहेत, त्या प्लॉटधारकांच्या राखीव मोकळ्या जागांवर तातडीने बांधकामे सुरू केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. ‘आमच्या डोळ्यादेखत नुकसान सुरू आहे; म्हणूनच आत्मदहनाचा इशारा द्यावा लागला,’ असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..सरण तसेच, संघर्ष सुरूच’खोसकर यांनी बुधवारपर्यंत मुदत देण्याची विनंती करत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पातळीवर प्रश्न मांडण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आत्मदहनाचा निर्णय तात्पुरता लांबविण्यात आला; पण आंदोलनस्थळी रचलेले सरण तसेच ठेवण्यात आले आहे. त्र्यंबकेश्वरमध्ये कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी सुरू असलेल्या कामांना वेग देताना स्थानिकांच्या न्याय्य हक्कांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. .‘विकास हवा; पण आमच्या जगण्याच्या किमतीवर नाही,’ अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र झाली आहे. आता प्रशासनाने ठोस लेखी हमी देऊन परिस्थिती निवळवली नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. त्र्यंबकेश्वरमध्ये उभे राहिलेले सरण केवळ लाकडांचा ढीग नाही; तो शासनाच्या निर्णयांविरोधातील संतापाचा जाज्वल्य प्रतीक बनला आहे..शेतकऱ्यांची एकजूट; ‘ठोस लेखी आश्वासन हवेच’बाळासाहेब वारूणसे, रवी वारूणसे, पुरुषोत्तम केला, किसन कोठुळे, दाते बंधू, प्रशांत शिखरे, दीपक लढ्ढा आदी शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. आमदार खोसकर यांनी काल मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन परिस्थिती मांडल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन जमिनी एन.ए. (नॉन-अॅग्रिकल्चरल) करून देणे आणि वाढीव मोबदल्याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न करू, अशी भूमिका मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, शेतकऱ्यांनी वाढीव रक्कम आणि लेखी हमी मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..Mahadurg Fort : महादुर्ग किल्ल्यासाठी ११ कोटींचा निधी मंजूर; किल्ल्याचे रुपडे पालटणार.विकास आराखड्यातील संभ्रम; ‘मनमानी’चा आरोपत्र्यंबकेश्वरमध्ये घाईघाईत आखलेला विकास आराखडा, त्यातील वारंवार होणारे बदल आणि स्थानिकांना विश्वासात न घेता घेतलेले निर्णय यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘लोकांना अनभिज्ञ ठेवून मनमानी केल्यास सामाजिक तणाव वाढेल,’ असा इशारा आंदोलकांनी दिला..आखाड्यांच्या जागेबाबत ‘पंच परमेश्वर’ संमती देतात, असे स्पष्ट करीत महंत दानमुनी म्हणाले, ‘‘अधिकारी आणि नेते गुमराह करतात. परवानगी घेतल्याचे सांगतात; पण प्रत्यक्षात साधू-महंतांच्या जागाच लाटल्या जात आहेत.’’ महंत अजय पुरी यांनी सांगितले, की महानिर्वाण आखाड्याची सुमारे सहा एकर जागा या योजनेत जात आहे. ‘पूर्वीही आम्ही जागा दिली; पुन्हा त्यांनाच फटका का,’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.