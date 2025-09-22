Nashik Kumbh Mela : समितीत पुरोहित चालतात मग साधू-महंत का नको?; कुंभमेळ्यावरून महंत संतापले

नाशिक: नाशिक व त्र्यंबकेश्वरचा सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या दीड वर्षावर असताना शासनाने त्यादृष्टीने शिखर समितीची घोषणा शुक्रवारी (ता. १९) केली. यात साधु-महंतांना समावेश नसल्याने दोन्ही ठिकाणच्या आखडाप्रमुख, ठाणापतींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शिखर समितीत ‘पुरोहित’ चालतात मग साधु-महंत का नको, असा प्रश्न महंतांनी उपस्थित केला आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीची स्थापना करण्यात आली. यात राज्याचे डझनभर मंत्री, प्रशासनातील उच्चस्तरीय अधिकारी, खासदार, आमदारांसह पुरोहित संघाचा समावेश करण्यात आला. कुंभमेळा हा साधु-महंतांचा असतो. त्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. .नाशिक किंवा त्र्यंबकेश्वर येथील एकाही आखाड्याचा त्यांनी या समितीत समावेश केला नाही. याविषयी चर्चा करण्यासाठी नाशिकचे महंत भक्तिचरणदास व त्र्यंबकेश्वरचे महंत शंकरानंद सरस्वती यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवारी (ता. २०) त्र्यंबकेश्वरला ब्रह्मदर्शन आश्रमात बैठक झाली. यात महंतांनी शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली..सरकारने राजकारण आणू नयेमहंत शंकरानंद सरस्वती म्हणाले, की कुंभमेळा हा साधु-महंतांचा असून, त्यांच्या दर्शनासाठी भाविक येतात. सरकारने याचे गांभीर्य ठेवून समितीत त्यांचा समावेश केला पाहिजे. पण राजकीय नेत्यांना घेऊन कुंभमेळ्याचा राजकीय आखाडा बनवायचा आहे का? आम्ही कुंभमेळ्याचे राजकारण करत नाही. पण राज्य सरकारनेही या संदर्भात राजकारणमध्ये आणू नये. राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण करावे..हा समाजकारणाचा विषय असल्याने त्यांनी साधु-महंतांना त्यांचा मान दिला पाहिजे. आम्हाला डावलून पुरोहितांचा समावेश होत असेल तर आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. कुंभमेळा बैठकांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, की प्रशासनाचे अधिकारी बैठका घेतात. पाहणी करतात, पण प्रत्यक्ष कामाला अजूनही सुरुवात झालेली नाही..कदाचित त्यांना निधी प्राप्त झालेला नसेल. पण कुंभमेळा अवघा दीड वर्षावर आला तरी महिनोन्महिने चालणाऱ्या कामांना अजून सुरवात झालेली नाही. मग ही कामे होणार आहेत की नाही, हे तरी मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांनी सांगून टाकावे. त्यानंतर आम्ही आमच्या पद्धतीने कुंभमेळा साजरा करून घेऊ, असा इशाराच त्यांनी दिला..मुख्यमंत्र्यांनी त्र्यंबकला बैठक घ्यावीकुंभमेळ्यावर आम्ही बहिष्कार टाकणार नाही. पण, नाशिकची बैठक ही नाशिकच्या साधू-महंतांसाठी राहील. त्र्यंबकेश्वरच्या साधू-महंतांची बैठक त्र्यंबकला स्वतंत्र घ्यावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्र्यंबकेश्वरला यावे आणि साधू-महंतांची बैठक घ्यावी, असा आग्रह महंत शंकरानंद सरस्वती यांनी धरला आहे..Exam Center: शिक्षकाचा परीक्षा केंद्रावर बेकायदेशीर शिरकाव; न्यायालयाच्या आदेशानंतर एकावर गुन्हा नोंद, इतरांना अभय.शिखर समितीच्या घोषणेनंतर साधू-महंतांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन नाराजी दूर करणार आहे. लवकरच नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील साधूंच्या भेटीला जाईन.- गिरीश महाजन, कुंभमेळामंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.