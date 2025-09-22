नाशिक

Nashik Kumbh Mela : समितीत पुरोहित चालतात मग साधू-महंत का नको?; कुंभमेळ्यावरून महंत संतापले

Shikhar Committee Excludes Sadhus, Sparks Discontent : कुंभमेळा अवघ्या दीड वर्षावर असताना शासनाने त्यादृष्टीने शिखर समितीची घोषणा शुक्रवारी केली. यात साधु-महंतांना समावेश नसल्याने दोन्ही ठिकाणच्या आखडाप्रमुख, ठाणापतींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
नाशिक: नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वरचा सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या दीड वर्षावर असताना शासनाने त्यादृष्टीने शिखर समितीची घोषणा शुक्रवारी (ता. १९) केली. यात साधु-महंतांना समावेश नसल्याने दोन्ही ठिकाणच्या आखडाप्रमुख, ठाणापतींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शिखर समितीत ‘पुरोहित’ चालतात मग साधु-महंत का नको, असा प्रश्‍न महंतांनी उपस्थित केला आहे.

