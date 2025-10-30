नाशिक

Nashik Kumbh Mela : २१ महिन्यांवर कुंभमेळा: राज्याचा ७,४१० कोटींचा निधी मंजूर; विकासकामांना गती

State and Central Governments Accelerate Infrastructure Projects Ahead of Kumbh : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा २०२७ साठी सुरू असलेल्या विकासकामांची पाहणी करताना अधिकारी. या प्रकल्पांत रस्ते, घाट, विमानतळ, आणि साधुग्रामसह २५ हजार कोटींचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक -त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात विकासकामांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून २५ हजार ५५ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नाशिक -त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने प्रशासकीय आणि विविध विकासकामांना गती दिली आहे.

