Nashik Kumbh Mela : २१ महिन्यांवर कुंभमेळा: राज्याचा ७,४१० कोटींचा निधी मंजूर; विकासकामांना गती

नाशिक: नाशिक -त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात विकासकामांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून २५ हजार ५५ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नाशिक -त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने प्रशासकीय आणि विविध विकासकामांना गती दिली आहे. .राज्याने विकासकामांसाठी ७,४१० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आणि आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली आहे..सिंहस्थ-कुंभमेळ्यास २१ महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. कुंभमेळ्यानिमित्त देशविदेशातील लाखो भाविक नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भाविकांना आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्धतेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. .शासनाने जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून कुंभमेळ्यासाठी पूर्वतयारी सुरू केली. त्यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असून, प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करीत विकासकामे, पायाभूत सोयीसुविधांच्या कामांना चालना देण्यात येत आहे..केंद्रातर्फे रस्त्यांसाठी आराखडाकेंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक विविध विकासकामे करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून २९७ किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्ग व अन्य रस्त्यांसाठी दोन हजार ४५८ कोटी रुपयांची दहा कामे, राष्ट्रीय महामार्गाच्या २९४ किलोमीटरच्या सात कामांसाठी चार हजार ७४९ कोटी रुपये, आठ रेल्वेस्थानकांच्या ८६ कामांसाठी एक हजार ४७६ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे..तसेच नाशिकमधील रामकाल पथसाठी ९९ कोटी १४ लाख, ओझर विमानतळाच्या विकासासाठी ६४० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला असून, या कामांसाठी पूर्वनियोजन करण्यात येत आहे..राज्याकडून भरघोस निधी मंजूरराज्य शासनाने रस्ते विकासासाठी दोन हजार २७० कोटी ६१ लाख आणि नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणच्या पहिल्या टप्प्यातील विविध विकासकामांसाठी पाच हजार १४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामध्ये नाशिक महापालिकेचा मलनिस्सारण प्रकल्प, रस्ते, पूल, ओएफसी केबल, सीसीटीव्ही, अग्निशमन आदी कामांसाठी तीन हजार १६ कोटी २० लाख रुपये, जलसंपदाला नदी घाट बांधणे, बॅरेज, उपसासिंचन योजनेसाठी ७५० कोटी ५४ लाख रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. .त्र्यंबकेश्वर पालिकेला मलनि:स्सारण प्रक्रिया, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी १६५ कोटी ८८ लाख रुपये, वीज वितरण कंपनीला उपकेंद्र उभारणीसाठी ७३ कोटी ५० लाख रुपये, राज्य पुरातत्त्व विभागाला ४८ कोटी ७८ लाख रुपये, नाशिक येथे साधुग्रामच्या भूसंपादनासाठी एक हजार ५० कोटी रुपये, तर शिल्लक रक्कम ३५ कोटी ११ लाख रुपये, असा पाच हजार १४० कोटी रुपयांचा निधी राज्याकडून प्राप्त झाला आहे. या कामांना गती देण्यात येत आहे..त्र्यंबकेश्वरसाठी २७५ कोटींराज्य सरकारकडून कुंभमेळ्याशी निगडित अन्य प्रकल्पांसाठी आठ हजार २६३ कोटी १४ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. त्यात त्र्यंबकेश्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा २७५ कोटी रुपये, रामकाल पथसाठी ४६ कोटी १४ लाख रुपयांच्या कामाचा समावेश आहे. .Kolhapur Airport Flight : कोल्हापुरात मोठ्या विमानांच्या उड्डाणात १८ वीज टॉवरचे अडथळे, कारवाई होणार.महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी तीन हजार ६५९ कोटी रुपये, तसेच विकासासाठी चार हजार २८३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. कामाच्या आवश्यकतेनुसार आणि प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने उर्वरित निधी मंजूर केला जाईल. दरम्यान, कामांची प्रगती, वेग आणि गुणवत्तेबाबत सर्व विभागांना सूचना दिल्याचे डॉ. गेडाम यांनी सांगितले.