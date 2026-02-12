नाशिक

Trimbakeshwar Land Acquisition : "कवडीमोल दरात जमिनी नकोत!" त्र्यंबकेश्वरच्या शेतकऱ्यांचा कुंभमेळा कामांना विरोध

Farmers Oppose Low Compensation for Land Acquisition : त्र्यंबकेश्वर परिसरात प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट व रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांनी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नावे निवेदन दिले.
नाशिक: त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद हद्दीत प्रस्तावित ३० मीटर ग्रीन बेल्ट व रिंग रोडसह कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी आवश्‍यक भूसंपादन अत्यल्प दराने होत असल्याची नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. वाढीव मोबदल्यासाठी त्यांनी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नावे निवेदन दिले.

