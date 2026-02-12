Trimbakeshwar Land Acquisition : "कवडीमोल दरात जमिनी नकोत!" त्र्यंबकेश्वरच्या शेतकऱ्यांचा कुंभमेळा कामांना विरोध

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद हद्दीत प्रस्तावित ३० मीटर ग्रीन बेल्ट व रिंग रोडसह कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी आवश्यक भूसंपादन अत्यल्प दराने होत असल्याची नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. वाढीव मोबदल्यासाठी त्यांनी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नावे निवेदन दिले. .भूसंपादन कायदा २०१३ मधील तरतुदींचे संपूर्ण पालन न करता विकास कामांना सुरवात करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी हुकूमशाही पद्धतीने बुलडोझरद्वारे शेतीचे नुकसान केले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. बाजारभावानुसार प्रति एकर २५ लाख रुपये भाव असताना कवडीमोल दराने त्यांचे भूसंपादन केले जात असल्याचा आरोप आहे. .योग्य मोबदला, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पारदर्शकता न पाळल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. बाधित शेतकऱ्यांशी शासनाने तत्काळ संवाद साधून योग्य तोडगा काढण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. निवेदनावर जी. व्ही. तुंगार, रुंजा कडलग, गणपत कडलग, किसन कोठुळे आदींची स्वाक्षरी आहे..Maharashtra political news : ‘राष्ट्रवादी’च्या विलीनीकरणाला खो! दिल्लीतील दोन मोठ्या नेत्यांच्या सल्ल्यानंतरच निर्णय.शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्याशेती मालासह जमिनीचे नुकसान तत्काळ थांबवाभूसंपादन न करता सुरू केलेली कार्यवाही रद्द करावी व थेट खरेदीचा प्रस्ताव मांडावासध्याचा अत्यल्प मोबदला नाकारून बाजारभावाच्या दहा पट मोबदला द्यावानगरपरिषद हद्दीत व गावालगतच्या जमिनी बिगरशेती म्हणून ग्राह्य धराव्यामोजणीतील तफावत दूर करण्यासाठी पुनर्मोजणी करावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.