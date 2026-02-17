नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा विकासकामांवरून खडाजंगी; पोलीस बळाचा वापर केल्यास आंदोलनाचा शेतकऱ्यांचा निर्वाणीचा इशारा

Land Acquisition Dispute in Trimbakeshwar : त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित नदीघाटांच्या भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत प्रशासन आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये चर्चा व वाद.
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या नव्या नदीघाटांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या दालनात सोमवारी (ता. १६) झालेल्या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला.‘आधी सविस्तर चर्चा करा, विश्‍वासात घ्या; अन्यथा काम बंद पाडू.’ त्यामुळे बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही.

