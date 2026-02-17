Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा विकासकामांवरून खडाजंगी; पोलीस बळाचा वापर केल्यास आंदोलनाचा शेतकऱ्यांचा निर्वाणीचा इशारा

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या नव्या नदीघाटांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या दालनात सोमवारी (ता. १६) झालेल्या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला.‘आधी सविस्तर चर्चा करा, विश्वासात घ्या; अन्यथा काम बंद पाडू.’ त्यामुळे बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही..सिंहस्थाच्या तयारीत साधुग्राम, डीपी रोड, कचरा डेपो, नवीन नदीघाट, दर्शनपथ अशा विविध विकासकामांना वेग देण्यात आला आहे. मात्र भाविकांच्या सोयीसाठी प्रस्तावित नदीघाटांसाठी जमीन संपादनाच्या मुद्द्यावरून वाद चिघळला आहे. पिढ्यान्पिढ्या कसत आलेली जमीन हिरावून घेतली जाणार नाही, असा ठाम पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला. बैठकीस खासदार राजाभाऊ वाजे, शोभा बच्छाव, आमदार हिरामण खोसकर यांच्यासह बाधित शेतकरी उपस्थित होते. लोकप्रतिनिधींनीही प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल चर्चा करावी, अशी भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला..मोबदल्यावरून संतापगोदावरी नदी काठावरील कॉक्रीटीकरणास परवानगी नसताना विकासाच्या नावाखाली कामे रेटली जात असल्याचा आरोप बैठकीत झाला. अधिग्रहणासाठी १५ ते १७ हजार रुपये प्रति गुंठा मोबदला दिला जात असून प्रत्यक्ष बाजारभाव २५ लाख रुपये असल्याचा मुद्दा बाधितांनी ठामपणे मांडला. ‘मागील सिंहस्थात उभारलेले घाट वापरात आले नाहीत; उलट काही घाट बुजविण्यात आले,’ असा आरोपही करण्यात आला..Priyank Kharge : 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा दैत्यासारखा, भाजप त्या दैत्याची सावली'; काँग्रेस अध्यक्षांच्या मुलाची जहरी टीका.‘काम बंद करा’ची मागणीनदीकाठावरील बांधकामांमुळे पर्यावरणीय हानी होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करत शेतकरी प्रतिनिधींनी योग्य व वास्तव बाजारभावानुसार भरपाई द्यावी, अन्यथा संपादनास विरोध कायम राहील, असा इशारा दिला. तोपर्यंत काम तातडीने बंद ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चर्चेतून मार्ग काढू, असे सांगितले; मात्र ठोस निर्णय टळला..बैठकीत खडाजंगी अन् निषेधजिल्हाधिकाऱ्यांनी समस्येवर चार पर्याय सुचविले आणि कुंभमेळा प्राधिकरण व जलसंपदा विभागाशी चर्चा करण्याचे संकेत दिले. मात्र जलसंपदा विभागाचे अधिकारीच अनभिज्ञ असल्याचे स्पष्ट झाल्याने संताप व्यक्त झाला. आमदार खोसकर आणि अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाली. कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंग यांच्या कथित अपमानास्पद वागणुकीबाबत उपस्थित शेतकऱ्यांनी तीव्र निषेध नोंदविला. पोलिस बळाचा वापर करून अधिग्रहणाचा प्रयत्न झाल्यास व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.सिंहस्थाच्या विकासकामांभोवती आता प्रशासन विरुद्ध शेतकरी असा संघर्ष उभा ठाकला असून, पुढील काही दिवसांत तोडगा न निघाल्यास परिस्थिती अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.