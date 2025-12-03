Trimbakeshwar Election : विक्रमी ८५.६६% मतदान! त्र्यंबकेश्वर पालिका निवडणुकीत साधू-महंतांचाही उत्साह

त्र्यंबकेश्वर/नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळा आणि धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असलेल्या त्र्यंबकेश्वर पालिकेच्या निवडणुकीत विक्रमी ८५.६६ टक्के मतदान झाले. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शिवसेनेच्या उमेदवारासाठी त्र्यंबकेश्वरमध्ये तळ ठोकला. साधू-महंत, पुरोहितांसह पुजाऱ्यांनी मतदानाचा हक्क बजावल्याने मतदारांमध्ये दिवसभर कमालीचा उत्साह दिसून आला. पोलिस आणि उमेदवार, प्रतिनिधींमधील किरकोळ वादाची घटना वगळता मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली..त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष आणि १९ नगरसेवक निवडण्यासाठी मंगळवारी (ता. २) मतदान प्रक्रिया पार पडली. शहरातील १० मतदान केंद्रावर १८ बूथवर मतदारांना मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली. सकाळी साडेसात वाजता मतदानास प्रारंभ होताच मतदारांमध्ये कमालीचा उत्साह दिसून आला. पहिल्या दोन तासांमध्ये साधारणत: १४ टक्के मतदारांनी आपला हक्क बजावला. .त्यानंतर दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत ७० टक्के मतदान झाले. शहरातील नूतन त्र्यंबकेश्वर विद्यालयातील मतदान केंद्रात उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना पोलिसांनी हटकल्यामुळे त्यावरून काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी लगोलग अतिरिक्त कुमक मागवून परिस्थिती नियंत्रणात आणली..शहरातील पुजारी, पुरोहित यांच्यासह आखाड्यांचे साधू-महंतांनी मतदान केले. यात श्री पंचायती आनंद आखाड्याचे महंत शंकरादंद सरस्वती, श्री पंचदशनाम जुना आखाड्याचे नीलकंठगिरी महाराज, सहजानंद गिरी महाराज, श्री पंचायती निरंजनी आखाड्याचे महंत धनंजयगिरी महाराज यांनी मतदान केले. मतदार यादीत सुमारे ३०० साधू-महंतांचा समावेश असला तरी त्यातील बहुतांश साधू बाहेर असल्यामुळे त्यांना मतदान करता आले नाही. .मतदारांमध्ये उत्साह कायम राहिल्याने सायंकाळपर्यंत ८५.६६ टक्के मतदानाची नोंद झाली. मतदार यादीत नाव सापडत नसल्याने काही उमेदवारांना माघारी जावे लागले. मतदानाची वेळ पुढे सरकत गेली त्याप्रमाणे ‘लक्ष्मी’दर्शनाची चर्चा मतदारांमध्ये रंगल्याचे दिसून आले..सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने या निवडणुकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. थेट नगराध्यक्ष निवडीसाठी भाजपचे कैलास घुले व शिवसेनेच्या त्रिवेणी तुंगार यांच्यात चुरस बघायला मिळाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचाराची सुरवात येथून केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रचाराची सांगता त्र्यंबकेश्वरमध्ये केली. महायुतीच्या दोन्ही नेत्यांनी प्रचारसभा घेतल्याने उमेदवारांचा उत्साह अधिक वाढला..मतदानाच्या दिवशी शिक्षणमंत्री भुसे यांनी तळ ठोकत शिवसेना उमेदवाराला बळ दिले. दुचाकीवर बसून त्यांनी फेरफटका मारल्याने या ‘व्हिडिओ’ची चांगलीच चर्चा झाली. दरम्यान, निवडणुकीच्या निकालासाठी २१ डिसेंबरपर्यंत वाट बघावी लागणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी गणेश जाधव व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी राहुल पाटील यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवले..MLA Amol Khatal: संगमनेर नगरपरिषद निवडणुकीत महायुतीचा महाविजय निश्चित : आमदार अमोल खताळ; विकासाची गती तीन पटीने वाढली.निवडणूक वैशिष्ट्येशिक्षणमंत्री दादा भुसेंनी शिवसेना उमेदवारासाठी ठोकला तळनगराध्यक्षपदासाठी एकूण ८ उमेदवार रिंगणातभाजपचे कैलास घुले आणि शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवार त्रिवेणी तुंगार यांच्यात चुरशीची लढत१० प्रभागामधील १९ जागांसाठी भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांमध्ये चुरस (एक जागा बिनविरोध)महाविकास आघाडीचा अल्प प्रभावआगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्ष पदाला महत्त्वमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला प्रचाराचा शुभारंभउपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली प्रचाराची सांगतामतदारांमध्ये ‘लक्ष्मी’दर्शनाची दिवसभर चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.