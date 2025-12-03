नाशिक

Trimbakeshwar Election : विक्रमी ८५.६६% मतदान! त्र्यंबकेश्वर पालिका निवडणुकीत साधू-महंतांचाही उत्साह

Record 85.66% Voting in Trimbakeshwar Municipal Election :सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या असलेल्या त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदारांनी उत्साहाने मतदान केले. नगराध्यक्ष आणि १९ नगरसेवकांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत विक्रमी ८५.६६ टक्के मतदान झाले.
सकाळ डिजिटल टीम
त्र्यंबकेश्‍वर/नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळा आणि धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असलेल्या त्र्यंबकेश्वर पालिकेच्या निवडणुकीत विक्रमी ८५.६६ टक्के मतदान झाले. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शिवसेनेच्या उमेदवारासाठी त्र्यंबकेश्वरमध्ये तळ ठोकला. साधू-महंत, पुरोहितांसह पुजाऱ्यांनी मतदानाचा हक्क बजावल्याने मतदारांमध्ये दिवसभर कमालीचा उत्साह दिसून आला. पोलिस आणि उमेदवार, प्रतिनिधींमधील किरकोळ वादाची घटना वगळता मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली.

