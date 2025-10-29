नाशिक

Trimbakeshwar Crime : त्र्यंबकेश्वर खून प्रकरणाला नवे वळण! गुराख्याच्या अटकेनंतरही नातलगांचा पोलिसांवर संशय; बांधकाम व्यावसायिकासह चौघांविरुद्ध तक्रार

Dead Body Found Buried Near Kolambikadevi Trust in Trimbakeshwar : त्र्यंबकेश्वर येथील कोलंबिकादेवी ट्रस्टच्या मोकळ्या जागेत पुरलेला श्रावण गमे यांचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली असून, पोलिस तपासावर नातलगांनी संशय व्यक्त केला आहे.
नाशिक: त्र्यंबकेश्वर परिसरातील कोलंबिकादेवी ट्रस्टच्या मोकळ्या जागेत पुरलेल्या अवस्थेत एक मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी सुरुवातीला जिल्हा रुग्णालयाच्या शवविच्छेदन अहवालात संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू जंगली हिंस्र प्राण्याच्या हल्ल्यातून झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, पुढील पोलिस तपासात तो खून असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पोलिसांनी एका गुराख्याला अटक केली.

