Trimbakeshwar Crime : त्र्यंबकेश्वर खून प्रकरणाला नवे वळण! गुराख्याच्या अटकेनंतरही नातलगांचा पोलिसांवर संशय; बांधकाम व्यावसायिकासह चौघांविरुद्ध तक्रार

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर परिसरातील कोलंबिकादेवी ट्रस्टच्या मोकळ्या जागेत पुरलेल्या अवस्थेत एक मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी सुरुवातीला जिल्हा रुग्णालयाच्या शवविच्छेदन अहवालात संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू जंगली हिंस्र प्राण्याच्या हल्ल्यातून झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, पुढील पोलिस तपासात तो खून असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पोलिसांनी एका गुराख्याला अटक केली..तथापि, मृत व्यक्तीच्या नातलगांनी पोलिस तपासावरच संशय व्यक्त करत नाशिक शहरातील एका बांधकाम व्यावसायिकासह चौघांवर संशय व्यक्त केला असून, त्यांनी याबाबतचे लेखी निवेदन त्र्यंबकेश्वर पोलिस ठाण्यात दिले आहे..श्रावण विठोबा गमे (रा. त्र्यंबकेश्वर परिसर) यांचा मृतदेह २० ऑक्टोबरला कोलंबिकादेवी ट्रस्टच्या मोकळ्या जागेत पुरलेल्या अवस्थेत आढळून आला होता. गमे यांच्या नातलगांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, त्यांच्या शरीरावर मारहाणीच्या अनेक खुणा असून, मृतदेहाजवळ सुमारे दोन फूट खोलीचा खड्डा खणलेला आढळला. शवविच्छेदन अहवालानुसार मृत्यू जंगली प्राण्याच्या हल्ल्यातून झाल्याचे नमूद करण्यात आले असले तरी, प्रत्यक्षात जखमांचे स्वरूप मानवी हल्ल्यातील असल्याचा दावा नातलगांनी केला आहे..पोलिस तपास व नातलगांचा संशयया प्रकरणात पोलिसांनी संशयित गुराख्याला अटक केली असून, त्याच्याकडून गमे यांचा मोबाईल फोनही जप्त केला आहे. प्राथमिक तपासानुसार, त्यानेच खून करून मृतदेह खड्ड्यात पुरल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, एकटा गुराखी असा प्रकार करू शकत नाही, असा ठाम दावा गमे यांच्या नातलगांनी केला आहे. .त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणामागे बांधकाम व्यावसायिकासह इतरांचा सहभाग असू शकतो. त्यांनी अशा चौघांवर संशय व्यक्त करत अधिक तपासाची मागणी केली आहे.निवेदनावर प्रदीप गमे, पिंटू गमे, बाळू विठोबा गमे, लहानू विठोबा गमे, बंडू खोडे, विलास कोरडे, विलास आचारी, तानाजी चौथे, बाळासाहेब झोले, शिवाजी पवार, योगेश आहेर, जगन दोबाडे, काळू गमे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..Solapur Crime: रिक्षा प्रवाशांना लुटणाऱ्या तिघी जेरबंद; चौथीचेही नाव उघड; बाळेतील आजीचा ऐवज वाढदिनीच चोरीला...माझे चुलते श्रावण गमे यांच्या खून प्रकरणात पोलिसांचा तपास संशयास्पद आहे. एकटा गुराखी हा प्रकार करू शकत नाही, हे पोलिसांनाही माहिती आहे. मात्र, कोणाच्या तरी दबावाखाली पोलिस तपास वळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आमचा संशय आहे. आम्ही पोलिसांकडे मागणी करतो, की या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करून खरे आरोपी गजाआड करावेत.- प्रदीप गमे,मृत श्रावण गमे यांचे पुतणे.