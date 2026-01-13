Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरचा कारभार आता एकाच छताखाली! पेगलवाडीत उभारणार भव्य चार मजली प्रशासकीय इमारत

नाशिक: कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर त्र्यंबकेश्वर शहरातील प्रशासकीय कार्यालयांसाठी पेगलवाडी येथे चार मजली मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. यात पंचायत समिती, तहसील, कृषी, उपनिबंधक कार्यालये एकाच छताखाली येतील. .पेगलवाडीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाची १.०६ हेक्टर जागा आहे. त्यापैकी ६,१५० चौरस मीटर जागेवर बांधकाम करण्यासाठी या विभागाने सोमवारी (ता. १२) महसूल व वन विभागाकडे जागा हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिली आहे. बांधकाम विभागाचे अवर सचिव डॉ. गोविंद भिसे यांनी या संदर्भातील आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीने नवीन इमारतीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राज्य शासनाकडे सादर केला होता. .इमारत उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेचा प्रस्ताव होता. पेगलवाडी येथील १.०६ हेक्टर जागा असून, त्यापैकी ६१५०.७२ चौरस मीटरवर तीन अधिक एक, अशी चार मजली इमारत बांधण्यास बांधकाम विभागाने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार फक्त पंचायत समितीची नव्हे, तर तहसील, कृषी, उपनिबंधक अशी प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येईल. .पंचायत समितीने १७ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने ही मंजुरी देण्यात आली आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम करून कार्यालये स्थलांतरित झाल्यास जुन्या इमारती निर्लेखित करण्याचे प्रशासनाने नियोजन सुरू आहे. सदर जागेत जिल्हाधिकारी हे ‘भोगवटदार वर्ग-२’ म्हणून राहतील. तसेच या जागेवर तीन वर्षांच्या आत इमारत उभारण्याची मुदत दिली आहे..Chandrashekhar Bawankule: विकासाचा अजेंडा टाळून संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची राज व उद्धव ठाकरेंवर टीका!.सिंहस्थापूर्वी इमारत उभारण्याचे आव्हानसिंहस्थ कुंभमेळा ऑगस्ट २०२७ मध्ये होत असल्याने त्यापूर्वी या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर राहील. जागा हस्तांतरित झाली तरी पंचायत समितीकडे प्राप्त झालेला निधी महसूल विभागाकडे वर्ग करावा लागेल. त्यानंतर वेगवेगळ्या विभागांच्या मान्यता घेऊन एकत्रित खर्च करण्याची प्रक्रिया तशी वेळखाऊ असल्याने हे काम पूर्ण करण्यास प्रशासनाला वेळ लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.