Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरचा कारभार आता एकाच छताखाली! पेगलवाडीत उभारणार भव्य चार मजली प्रशासकीय इमारत

Central Administrative Complex Planned at Pegalwadi in Trimbakeshwar : कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पेगलवाडी येथे प्रस्तावित चार मजली मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीसाठी जागा हस्तांतरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
Trimbakeshwar administrative building

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर त्र्यंबकेश्‍वर शहरातील प्रशासकीय कार्यालयांसाठी पेगलवाडी येथे चार मजली मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. यात पंचायत समिती, तहसील, कृषी, उपनिबंधक कार्यालये एकाच छताखाली येतील.

