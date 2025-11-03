Trimbakeshwar Temple : त्रिपुरारी पौर्णिमा रथोत्सव: त्र्यंबकेश्वरमध्ये ५ नोव्हेंबरपर्यंत व्हीआयपी दर्शन बंद, सामान्य भाविकांना दिलासा

त्र्यंबकेश्वर: येथील रथोत्सवानिमित्त पाच नोव्हेंबरपर्यत व्हीआयपी दर्शन बंद राहणार आहे. दरम्यान दिवाळी सुटी संपली असली तरी भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी होत आहे. रविवारी (ता.२) पाऊस सुरू असूनही भाविकांनी गर्दी केली होती..त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त येत्या पाच नोव्हेंबरला त्र्यंबकेश्वर देवस्थानचा रथोत्सव साजरा होईल. हा सोहळा दोन दिवस साजरा केला जातो. त्यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमही होणार आहेत. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी होते. हा सोहळा स्थानिकांचा असल्याने १ ते ५ नोव्हेंबरदरम्यान व्हीआयपी दर्शन बंद राहणार असल्याचे त्र्यंबकेश्वर देवस्थानतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. यात केंद्रीय व राज्यस्तरीय व्यक्ती अथवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या राजशिष्टाचार संबंधी लेखी पत्रव्यवहाराव्यतिरिक्त अन्य सर्व प्रकारचे व्हीआयपी दर्शन बंद राहणार आहे..येथे सध्या भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी सुरूच आहे. दिवाळीची सुट्टी संपली असली तरी परराज्यातून भाविकांची संख्या वाढत आहे. आद्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर दर्शनासाठी रविवारी भरपावसात भाविकांची गर्दी झालेली होती..सध्या येथे पाऊस सकाळ व संध्याकाळी हजेरी लावत आहे. रविवारी (ता.२) दुपारी दोनपासून पावसास सुरवात झाली. आधी हलकासा असणारा पाऊस नंतर ढगफुटीसदृश पडू लागल्याने भाविकांसह सर्वांचीच तारांबळ उडाली. अनेक भाविक पावसात तिष्ठत उभे होते..काहींनी प्लॅस्टिकचे घोंगडे खरेदी केले. त्यातही देणगीदर्शन पास काढण्यासाठी कुशावर्ताऐवजी देवस्थानच्या शिवप्रसाद या इमारतीत जावे लागे..Uttarakhand: येथे दिवाळी साजरी होते ११ दिवसांनी... काय आहे 'इगास बग्वाल'ची खास परंपरा? .मंदिरापासून दोन्ही ठिकाणे दूर असल्याने भिजने वा रिक्षा करणे हाच पर्याय असतो. एकंदरीत भाविकांना देवदर्शन सुलभ नसून पाऊसही माघार घेत नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागतो. दरम्यान रोजच्या पावसाने स्थानिक व्यावसायिक व नागरिक हैराण झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.