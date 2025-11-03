नाशिक

Trimbakeshwar Temple : त्रिपुरारी पौर्णिमा रथोत्सव: त्र्यंबकेश्वरमध्ये ५ नोव्हेंबरपर्यंत व्हीआयपी दर्शन बंद, सामान्य भाविकांना दिलासा

VIP Darshan Closed Till November 5 for Rathotsav : त्र्यंबकेश्वर येथे त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त होणाऱ्या रथोत्सवामुळे ५ नोव्हेंबरपर्यंत व्हीआयपी दर्शन बंद ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, रविवारी पाऊस सुरू असूनही आद्य ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती.
Trimbakeshwar Temple

Trimbakeshwar Temple

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

त्र्यंबकेश्वर: येथील रथोत्सवानिमित्त पाच नोव्हेंबरपर्यत व्हीआयपी दर्शन बंद राहणार आहे. दरम्यान दिवाळी सुटी संपली असली तरी भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी होत आहे. रविवारी (ता.२) पाऊस सुरू असूनही भाविकांनी गर्दी केली होती.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
temple
vip
trimbakeshwar
Trimbakeshwar Temple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com