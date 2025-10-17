Nashik Trimbakeshwar Road : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावर बुलडोझरची गर्जना: अतिक्रमण निर्मूलन विरोधात उच्च न्यायालयात धाव!

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेचा दुसरा दिवसही बुलडोझरच्या गर्जनेने गाजला. ‘नाशिक महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणा’ने (एनएमआरडीए) सुरू ठेवलेल्या कारवाईत आतापर्यंत जवळपास ६० टक्के रस्ता मोकळा करण्यात आला आहे. या कारवाईच्या विरोधात शेतकरी, व्यावसायिक आणि बँक चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, तिची सुनावणी शुक्रवारी (ता. १७) होणार आहे. या सुनावणीत काय निर्णय दिला जातो, याकडे नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसराचे लक्ष लागले आहे..कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर या मार्गाचे सहापदरीकरण करण्याचे नियोजन आहे. यानिमित्ताने सध्याच्या रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी ५० मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रातील बांधकामे, शेड्स, दुकाने, हॉटेल्स आदी काढण्याच्या नोटिसा ‘एनएमआरडीए’ने यापूर्वीच दिल्या होत्या..नोटिसांचा कालावधी मंगळवारी संपताच बुधवारी सकाळी कारवाईचा श्रीगणेशा झाला. स्थानिक शेतकरी व व्यावसायिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला. आमदार, खासदारांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही..पेगलवाडी फाट्यावर ठिय्यागुरुवारी (ता. १६) सकाळी आठच्या सुमारास पेगलवाडी फाट्याजवळ ग्रामस्थांनी ठिय्या आंदोलन छेडले. तरीही प्रशासनाने कारवाई सुरूच ठेवली. प्रांताधिकारी प्रणव दत्ता व तहसीलदार गणेश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात जेसीबीच्या सहाय्याने तोडकामाला प्रारंभ झाला. सर्वप्रथम ‘लेक व्ह्यू’ हे हॉटेल पाडण्यात आले. त्यानंतर नागरिकांनी स्वतःहून पत्र्याच्या शेड्स, तात्पुरती बांधकामे काढण्यास सुरुवात केली..कारवाई थांबवली‘आधारतीर्थ’ या अनाथाश्रमाची भिंत तोडण्याची वेळ आल्यावर त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त कैलास घुले आणि ज्येष्ठ नेते संपतराव सकाळे घटनास्थळी पोहोचले. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचा हा आश्रम असल्याने कारवाई तत्काळ थांबविण्यात आली..ऐन दिवाळीत घरावर बुलडोझरत्र्यंबकेश्वर रोडवरील बहुतांश पत्र्याच्या शेड्स आणि तात्पुरती कच्ची बांधकामे आता काढण्यात आली आहेत. मात्र, पक्क्या इमारतींना दीपावलीपूर्वी ‘अभय’ मिळाले आहे. काही ठिकाणी घरांचे ओटे, पायऱ्या तोडल्याने घरांची शोभा हरवली. आपल्या कष्टाने उभे केलेले घर स्वतःच्या डोळ्यांसमोर पडताना पाहून महिलांचे डोळे पाणावले. आजवर नियमात असलेली घरे अचानक नियमबाह्य ठरल्याने अनेकांचे संसार अक्षरशः उघड्यावर आले आहेत. या कारवाईबद्दल नागरिकांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे..‘वैध’ही पाडले!त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगत अनेक लॉज विनापरवानगी किंवा परवानगीपेक्षा जास्त क्षमतेने चालविले जात असल्याने पोलिसही त्यांच्या विरोधात होते. अशा लॉजवर कारवाई योग्य असली तरी ‘अवैध’च्या नावाखाली वडापाव, चहापाणी, किराणा अशा छोट्या व्यवसायांनाही उद्ध्वस्त केले, अशी स्थानिकांची खंत आहे..कारवाई पुन्हा सुरू होणारस्थानिकांच्या तीव्र विरोधानंतर गुरुवारी सायंकाळी कारवाई तात्पुरती थांबविण्यात आली. मात्र, शुक्रवार (ता. १७)पासून ही मोहीम पुन्हा सुरू होणार असल्याचे ‘एनएमआरडीए’च्या तहसीलदार सुचिता चव्हाण यांनी सांगितले. न्यायालयीन सुनावणी आणि प्रशासनाच्या पुढील निर्णयावरच त्र्यंबकेश्वर रोडवरील रहिवाशांचे भविष्य ठरणार आहे..Nashik Ration Card Holders : नाशिकमध्ये साडेसात लाख नागरिक आजही 'रेशन'वर! दारिद्र्य निर्मूलन योजनांच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह!.दृष्टिक्षेपातदोन दिवसांत ६० टक्केरस्ता मोकळा५० मीटर परिसरातीलबांधकामे तोडण्याची कारवाईशेतकरी, व्यापाऱ्यांची उच्च न्यायालयात धावअनाथाश्रमावरचीकारवाई स्थगितमहिलांचे अश्रू,व्यापाऱ्यांचा संतापशुक्रवारी पुन्हा कारवाईसुरू होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.