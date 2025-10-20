Nashik Trimbakeshwar Road : ५० मीटर जागा कशासाठी? नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्ता रुंदीकरणामुळे स्थानिकांच्या मनात प्रश्नांचे वादळ

नाशिक: नाशिक- त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असताना ‘एनएमआरडीए’ने आता घरे पाडण्याची नोटीस बजावली आहे. दिवाळी संपताच या कारवाईला सुरवात होणार असल्याने ऐन सणाच्या काळात नागरिकांना आपले घर सोडण्याची वेळ आली. यात पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान आवास योजनेतून बांधलेल्या घरावरही बुलडोझर फिरणार आहे..दिवाळीत घराची स्वच्छता करून सुशोभीकरण केले जाते. घरावर फुलांचे तोरण, रोषणाई, आकाश कंदील व दिवे पेटवत हा सण साजरा करण्याची परंपरा यंदा त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगतच्या घरांमध्ये खंडित झाली आहे. नाशिक महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) या विभागाने नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगतचे बांधकाम, पत्र्यांचे शेड पाडले आहेत. पेगलवाडी ते पिंपळगाव बहुला भागातील रहिवाशांनाही ‘एनएमआरडीए’ने नोटीस बजावली आहे. दिवाळीनंतर ही घरे खाली करण्याची कारवाई सुरू होईल. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे..एनएमआरडीएच्या कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यांना वैयक्तिक स्तरावर स्थगिती मिळाली. पण पुढील सुनावणीत १८ नोव्हेंबरला ‘एनएमआरडीए’ आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडणार आहे. त्यात स्थगिती उठविली गेली तर सरसकट कारवाई सुरु होईल. बेळगाव ढगा, सहावा मैल येथील रहिवासी वामन गुंबाडे यांनी २०२० मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घर बांधले. .पाच वर्षे याच घरात राहिल्यानंतर आता हेच घर पाडण्यासाठी एनएमआरडीने नोटीस बजावली आहे. दोन वेळा अधिकारी घरी येऊन घर खाली करण्याची सूचनाही देऊन गेले आहेत. त्यामुळे ऐन दिवाळीत घर खाली करण्याची वेळ गुंबाडे कुटुंबावर आली आहे..Online Stock Scam : वीस टक्के नफ्याचे आमिष पडले ४५ लाखांना..; ऑनलाइन ॲपच्या नावाखाली भामट्याने केली व्यवस्थापकाची फसवणूक.५० मीटर जागा कशासाठी?नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर हा रस्ता सध्या नऊ मीटर रुंदीचा आहे. साईडपट्टी ३ मीटरची असून एकूण १२ मीटरचा रस्ता सध्या अस्तित्वात आहे. या रस्त्याच्या मध्यापासून एका बाजूने ५० मीटरपर्यंतचे अतिक्रमण काढण्यात येत आहे. वाढीव रस्त्याची रुंदी ही एका बाजूने जास्तीत जास्त १५ मीटर इतकी असणार आहे. दोन्ही बाजूंनी मिळून ३० मीटर रस्ता होईल. मग शंभर मीटर जागा कशासाठी मोकळी करत आहे, असा प्रश्न स्थानिकांना पडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.