Girish Mahaja : नाशिक-त्र्यंबक रस्ता पाडकाम वाद मिटला! गिरीश महाजनांच्या आश्वासनानंतर १३ दिवसांचे साखळी उपोषण स्थगित

Girish Mahajan’s Mediation Ends 13-Day Protest : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्ता पाडकाम विरोधात साखळी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी अधिकाऱ्यांसह रस्त्याची पाहणी करण्याचे आश्‍वासन दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक ते त्र्यंबकेश्‍वर रस्त्यालगतच्या पाडकाम कारवाई विरोधात साखळी उपोषणकर्त्यांची मनधरणी करण्यात कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांना १३ दिवसांनंतर यश आले आहे. स्थानिकांनी साखळी उपोषण तूर्त स्थगित केले असून बुधवारी (ता.५) मंत्री महाजन हे अधिकाऱ्यांसमवेत या रस्त्याची पाहणी करणार आहेत.

