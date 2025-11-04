नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी त्र्यंबकेश्वरमध्ये २१९ एकरवर कायमस्वरूपी साधुग्राम आरक्षण? शेतकऱ्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता!

Proposal for 219-acre permanent Sadhu Gram land in Trimbakeshwar under review : आगामी कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी नाशिकच्या तपोवनातील साधुग्रामप्रमाणेच त्र्यंबकेश्वर येथे पेगलवाडी ते शहर या भागात २१९ एकर जागेवर कायमस्वरूपी आरक्षण टाकण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: तपोवनातील साधुग्रामप्रमाणे त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये २१९ एकरवर कायमस्वरूपी आरक्षण टाकण्याचे प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. कुंभमेळ्याच्या काळात शेतकऱ्यांकडील जागा भाडेतत्त्वावर घेऊन त्याचा वापर केल्यास भविष्यात अपूर्ण पडणाऱ्या जागेवर हा प्रभावी तोडगा ठरेल, असा विश्‍वास कुंभमेळा प्राधिकरणाने व्यक्त केला.

