Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी त्र्यंबकेश्वरमध्ये २१९ एकरवर कायमस्वरूपी साधुग्राम आरक्षण? शेतकऱ्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता!

नाशिक: तपोवनातील साधुग्रामप्रमाणे त्र्यंबकेश्वरमध्ये २१९ एकरवर कायमस्वरूपी आरक्षण टाकण्याचे प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. कुंभमेळ्याच्या काळात शेतकऱ्यांकडील जागा भाडेतत्त्वावर घेऊन त्याचा वापर केल्यास भविष्यात अपूर्ण पडणाऱ्या जागेवर हा प्रभावी तोडगा ठरेल, असा विश्वास कुंभमेळा प्राधिकरणाने व्यक्त केला..नाशिक शहरात साधुग्रामसाठी कायमस्वरूपी ३७७ एकरवर आरक्षण टाकले आहे. त्यातील ९४ एकर जागा महापालिका प्रशासनाने संपादित केली असून उर्वरित २८३ एकर जागा संपादित करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. त्याच धर्तीवर त्र्यंबकेश्वरमध्ये पेगलवाडी ते त्र्यंबक शहर या भागात २१९ एकर जागा साधुग्रामसाठी कायमस्वरूपी आरक्षित करण्याचे नियोजन चालू आहे. परंतु, प्रशासनाच्या या हालचालींना स्थानिक शेतकऱ्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रस्तावित जमिनींपैकी अनेक भूखंड शेतीयोग्य असून, या जमिनी भाडेतत्त्वावर किंवा कायम आरक्षणाखाली गेल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि शेतीवर परिणाम होऊ शकतो. व्यावसायिकदृष्ट्याही त्याचा वापर करणे अवघड होणार आहे..वाढत्या विस्तारीकरणामुळे प्रस्तावत्र्यंबकेश्वर हे धार्मिक आणि नैसर्गिक पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथील घनदाट डोंगररांगा, गोदावरीचे उगमस्थान आणि भगवान शंकराचे प्राचीन ज्योर्तिलिंग मंदिरामुळे लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. भाविकांची संख्या बघता भविष्यात येथे हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि पर्यटनसुविधांच्या बांधकामात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाला असे वाटते की, या क्षेत्रात सिंहस्थासाठी कायमस्वरूपी आरक्षण ठेवल्यास पुढील कुंभमेळ्यासाठी स्थिर नियोजन होईल आणि भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा दीर्घकाळ टिकतील..येत्या काही महिन्यांत प्रस्तावजिल्हा प्रशासनाने आरक्षण प्रस्तावावर अद्याप शिक्कामोर्तब केलेले नाही. फक्त विचाराधीन असलेला हा प्रस्ताव प्रथमतः: राज्य शासनासमोर मांडला जाईल. त्यांनी होकार दर्शविल्यास त्याच्या मंजूरीच्यादृष्टीने विचार करण्यात येणार आहे. पुढील काही महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सिंहस्थ प्राधिकरणाने म्हटले आहे. आगामी सिंहस्थाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरेल..