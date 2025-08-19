Trimbakeshwar Temple : त्र्यंबकेश्वरमध्ये शेवटच्या श्रावणी सोमवारी भाविकांचा जनसागर; दर्शन व्यवस्थेवर नाराजी

त्र्यंबकेश्वर: शेवटच्या श्रावणी सोमवारी त्र्यंबकेश्वर नगरीत भाविकांची प्रचंड गर्दी उसळली. रविवारी रात्रीपासूनच भाविक शहरात दाखल होत होते. सोमवारी (ता. १८) पहाटेपासूनच पूर्व दरवाजाजवळ लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. सतत हलक्या सरींचा सामना करीत भक्त दर्शनासाठी जात होते. गर्दीचा अंदाज घेऊन देणगी दर्शन व ऑनलाइन दर्शन बंद ठेवण्यात आले होते..भल्या पहाटेपासूनच ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणेसाठी मोठ्या संख्येने वारकरी भाविक रवाना झाले. टाळ-मृदंगाच्या गजरात, भजन-कीर्तन करत भाविकांनी प्रदक्षिणा पूर्ण केली. गंगाद्वार, निवृत्तिनाथ समाधी मंदिरासह ब्रह्मगिरी पर्वतावर मोठी गर्दी उसळली होती..दानशूर मंडळे व व्यक्तींनी भाविकांसाठी साबूदाणा खिचडी, फळांचे वाटप केले. खासगी वाहनांनी त्र्यंबकेश्वर नगरीच्या चारही बाजूंना वेढा घातला होता. पारंपरिक पालखी दुपारी तीनला सवाद्य मिरवणुकीने कुशावर्त तीर्थावर नेण्यात आली. पूजा झाल्यानंतर ती परत मंदिरात आणण्यात आली. भाविकांची गर्दी रात्री उशिरापर्यंत कायम होती..मात्र, दर्शन व्यवस्थेबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गर्भगृहाच्या प्रवेशद्वाराजवळ सुरक्षारक्षक भाविकांना ढकलतात, असा आरोप करण्यात आला. यावर मंदिर कर्मचारी म्हणाले, की दर्शनासाठी वेळेची मर्यादा असल्याने भाविकांना लवकर हटवावे लागते. वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांनुसारच आम्हाला काम करावे लागते..Pune Market Yard : पुणे मार्केट यार्डातील 'यूझर चार्जेस'ला व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध; पारंपरिक व्यापाराच्या अस्तित्वावर संकट.श्रावण महिन्यातील गर्दी, दर्शनाची धावपळ आणि वादाचे प्रसंग यामुळे वातावरण भारावले होते. येत्या शुक्रवारी अमावास्येनंतर श्रावण महिना संपणार असून, गणेशोत्सवाच्या दिवसांत भाविकांची संख्या तुलनेने कमी राहील, अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.