Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा नियोजन आराखडा तातडीने प्रसिद्ध करा! राज्याच्या मुख्य सचिवांचे नाशिक प्राधिकरणाला स्पष्ट निर्देश

नाशिक: नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला गती देण्यासाठी राज्याच्या शिखर समिती व मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन कुंभमेळा नियोजनाचा आराखडा तत्काळ प्रसिद्ध करावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी कुंभमेळा प्राधिकरणाला दिले आहेत. तसेच, सर्व विभागांनी आर्थिक तरतूद करताना अर्थसंकल्पीय पुरवणी निधीची मागणी नोंदवावी, असेही त्यांनी नमूद केले..मुख्य सचिव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. १६) मुंबई येथील मंत्रालयात सिंहस्थ कुंभमेळा पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस कुंभमेळ्याशी संबंधित सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. नाशिकहून विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि महानगरपालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभाग नोंदवला..राजेश कुमार म्हणाले, ‘कुंभमेळ्यासाठी प्राधिकरणास सक्षम अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. प्राधिकरणाने प्राधान्याने करावयाची कामे आणि त्यांची कालमर्यादा निश्चित करून प्रशासकीय मान्यता, निविदा व कार्यादेशाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.’.त्यांनी पुढे सांगितले की, कुंभमेळा सुरळीत पार पाडण्यासाठी दळणवळण, परिवहन, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, निवास आणि विद्युत व्यवस्था यांसारखी महत्त्वाची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत. यासाठी विभागांनी व प्राधिकरणाने निधीची तरतूद आणि मंजुरीची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले..मुख्य सचिवांनी पुढे सांगितले की, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ- कुंभमेळा प्राधिकरणाने आवश्यकतेनुसार शिखर समिती व मंत्रिमंडळाची मान्यता घेत आराखडा प्रसिद्ध करावा. तसेच, केंद्र सरकारमार्फत सुरू असलेल्या कामांबाबत संबंधित यंत्रणांसमवेत समन्वय राखावा. बैठकीत डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी कुंभमेळ्यासाठी सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित विकासकामांची माहिती सादर केली..Pune Airport: विमान प्रवाशी ताटकळत; आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना ग्रीन चॅनलमधून जाण्यास मज्जाव.स्वतंत्र संकेतस्थळ उभारण्याचे निर्देशमुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सांगितले की, सिंहस्थ कुंभमेळा परिसर विस्तृत असल्याने आणि नाशिकबाहेरील अनेक अधिकारी-कर्मचारी कामकाजासाठी येणार असल्याने संपूर्ण परिसर लहान-लहान झोनमध्ये विभागावा. प्रत्येक झोनला स्वतंत्र क्रमांक किंवा नाव देऊन ओळख सुलभ करावी. तसेच, पूर्वतयारीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी आणि देखरेखीकरिता स्वतंत्र संकेतस्थळ (वेबसाइट) तयार करण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.