Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी 'निधी कमी पडू देणार नाही'; फडणवीसांची नाशिककरांना ग्वाही

नाशिक: उत्तर प्रदेशातील सिंहस्थ- कुंभमेळ्यातून देशात सांस्कृतिक पुनर्जागरणाची लाट उसळली होती. तशीच सांस्कृतिक ऊर्जा नाशिक- त्र्यंबकेश्वरच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात दिसून येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. १३) व्यक्त केला..मागील कुंभमेळ्याच्या तुलनेत पाचपट अधिक भाविक येणार असल्याने ३० हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांना सुरुवात करण्यात आली असून, 'निधी कमी पडू देणार नाही' अशी ठाम ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस ठक्कर ग्राउंड येथे सहा हजार कोटींच्या कामांच्या उद्घाटन सोहळ्यात बोलत होते..ते म्हणाले, की ७५ वर्षांनंतर पुन्हा त्रिखंड योग जुळून आल्याने, येणारा कुंभपर्व तब्बल २८ महिने चालणार आहे. प्रयागराजचा कुंभमेळा जगातील सर्वांत मोठा ठरला. मात्र, नाशिक- त्र्यंबकेश्वरकडे केवळ ५०० एकर जागा असल्याने नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल..वर्ष २०१५ च्या सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या तुलनेत यंदा भाविकांची संख्या पाचपट वाढेल, त्यामुळे सुरक्षिततेची जबाबदारी अधिक मोठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत २५ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला असून, सहा हजार कोटींच्या कामांना सुरुवात झाली आहे..मुख्यमंत्री म्हणाले, ''विकासकामांमुळे कुंभस्थळाचे पारंपरिक रूप बदलू देणार नाही. पुनर्निर्माण करताना भाविकांच्या श्रद्धेचा आणि परंपरेचा आदर राखला जाईल. पुढील २५ वर्षे टिकणारे काम हे आमचे ध्येय आहे.'' त्यांनी बाह्य व अंतर्गत रिंगरोड, गोदावरी घाटांचे पुनर्निर्माण, विमानतळावरील धावपट्टी व पायाभूत सुविधा, सीसीटीव्ही कॅमेरे, ऑप्टिकल फायबरचे जाळे आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प या योजनांचा उल्लेख केला..साधुग्रामसाठी कायमस्वरूपी १२०० एकर जागा"भविष्यात अडचण येऊ नये म्हणून साधुग्रामसाठी १२०० एकर जागा टप्प्याटप्प्याने ताब्यात घेणार आहोत. रामकाल पथ साकारताना नाशिककरांनी मोठे सहकार्य केले; तसेच साधुग्रामसाठीही तेच सहकार्य अपेक्षित आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. काहींना थोडा त्रास होऊ शकतो; परंतु नुकसान होऊ देणार नाही, अशी हमी त्यांनी दिली. "थोडे थांबा... नक्कीच चांगले होईल," असे आवाहन करीत फडणवीस म्हणाले, "चूक झाली तरी सुधारण्याची संधी द्या; सर्वांच्या सहकार्याने उत्कृष्ट काम घडेल.".मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले...अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे कौतुकसिंहस्थ- कुंभमुळे नाशिक- त्र्यंबकेश्वरचे नाव जगभर पोहोचेलस्वच्छ 'गोदावरी'साठी मलनिस्सारण व्यवस्था आणि घाटांचे पुनर्निर्माणनाशिक- त्र्यंबकेश्वर हे पर्यटन व तीर्थाटनाचे प्रमुख केंद्र बनेलमागील सिंहस्थाच्या तुलनेत पाचपट भाविक अपेक्षितकुंभात सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्यपारंपरिक दृश्य जपून आधुनिक नाशिक उभारणी.