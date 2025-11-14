नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी 'निधी कमी पडू देणार नाही'; फडणवीसांची नाशिककरांना ग्वाही

Cultural Resurgence Expected in Nashik Kumbh Mela : मागील कुंभमेळ्याच्या तुलनेत पाचपट अधिक भाविक येणार असल्याने ३० हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांना सुरुवात करण्यात आली असून, ‘निधी कमी पडू देणार नाही’ अशी ठाम ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: उत्तर प्रदेशातील सिंहस्थ- कुंभमेळ्यातून देशात सांस्कृतिक पुनर्जागरणाची लाट उसळली होती. तशीच सांस्कृतिक ऊर्जा नाशिक- त्र्यंबकेश्‍वरच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात दिसून येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. १३) व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
cctv
Development
Project
trimbakeshwar
Infrastructure
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com