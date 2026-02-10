Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या बोधचिन्हाला 'ग्लोबल' पसंती; सातासमुद्रापार पोहोचली नाशिकची ओळख

नाशिक: आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आयोजित बोधचिन्ह स्पर्धेसाठी देश-विदेशामधून प्रतिसाद लाभला आहे. स्पर्धेत ३ हजारांहून अधिक बोधचिन्हाच्या प्रवेशिका प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये ७० नोंदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून प्राप्त झाल्या असून देशातील २५ पेक्षा अधिक राज्यांतील विद्यार्थी, डिझायनर आणि सर्जनशील क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी सहभाग घेतला आहे. .सिंहस्थ- कुंभमेळ्याची आध्यात्मिक परंपरा, नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरचे धार्मिक तसेच सांस्कृतिक महत्त्व, गोदावरी नदीचे पावित्र्य आणि श्रद्धा, शुद्धता व आध्यात्मिक नवचैतन्य या मूल्यांचे प्रभावी प्रतिबिंब उमटेल असे अधिकृत बोधचिन्ह विकसित करण्यात येत आहे. त्या उद्देशाने कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत ही स्पर्धा घेण्यात आली. .कुंभमेळ्याबद्दल जगभरात वाढत असलेली उत्सुकता व जागतिकस्तरावरील ओळख या स्पर्धेला मिळालेल्या प्रतिसादातून स्पष्ट होत असल्याचे कुंभमेळा प्राधिकरणाने सांगण्यात आले. निवड केलेले बोधचिन्ह हे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे अधिकृत दृश्यप्रतीक म्हणून वापरण्यात येईल. कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकृत पत्रव्यवहार, दिशादर्शक फलक, जनजागृती मोहिमा आणि प्रचार साहित्यामध्ये त्याचा वापर केला जाणार असल्याचेही प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले..Sindhudurg ZP Election Result : सिंधुदुर्गात महायुतीचा झंझावात! 50 पैकी 41 जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व, ठाकरे गटासह काँग्रेसचे पानिपत, 6 अपक्षांचीही जोरदार एन्ट्री.आठ तज्ज्ञांकडून परीक्षणबोधचिन्ह स्पर्धेसाठी प्राप्त नोंदींची छाननी आणि मूल्यांकन केले जात आहे. वास्तुकला, सांस्कृतिक अभ्यास, दृश्यकला आणि ललितकला या क्षेत्रांतील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आठ तज्ज्ञांच्या परीक्षक मंडळामार्फत नोंदींचे परीक्षण केले जाते. सर्जनशीलता, विषयाशी सुसंगतता, सादरीकरणाची गुणवत्ता आणि एकूण दृश्य परिणाम या निकषांवर नोंदींचे परीक्षण केले जात आहे. परीक्षक मंडळाच्या मूल्यांकनानंतर अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.