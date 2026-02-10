नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या बोधचिन्हाला 'ग्लोबल' पसंती; सातासमुद्रापार पोहोचली नाशिकची ओळख

Global Response to Nashik-Trimbakeshwar Kumbh Mela Logo Contest : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आयोजित बोधचिन्ह स्पर्धेला देश-विदेशातून मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, ३ हजारांहून अधिक नोंदी प्राप्त झाल्या आहेत.
Kumbh Mela

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आयोजित बोधचिन्ह स्पर्धेसाठी देश-विदेशामधून प्रतिसाद लाभला आहे. स्पर्धेत ३ हजारांहून अधिक बोधचिन्हाच्या प्रवेशिका प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये ७० नोंदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून प्राप्त झाल्या असून देशातील २५ पेक्षा अधिक राज्यांतील विद्यार्थी, डिझायनर आणि सर्जनशील क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी सहभाग घेतला आहे.

