नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा: निधीची जबाबदारी कुणाची? 'तंबू शहरा'चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्राधिकरण आणि पर्यटन विभागाच्या वादात रखडला

Government Plans Tent City for Nashik-Trimbakeshwar Kumbh : नाशिकमध्ये होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भाविकांच्या निवासाकरिता तंबूचे शहर उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे, मात्र सुमारे ४५ कोटी रुपयांच्या आवश्यक निधीच्या जबाबदारीवरून सिंहस्थ प्राधिकरण आणि पर्यटन विभागामध्ये समन्वय नसल्याने हा महत्त्वाचा प्रकल्प रखडला आहे.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात भाविकांच्या निवासासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर परिसरात तंबूचे शहर उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासाठी बैठकींचे सत्रही पार पडले. मात्र आवश्यक निधीची जबाबदारी कोण घेणार, यावरून सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण आणि पर्यटन विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने हा महत्त्वाचा प्रकल्प रखडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

