Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा: निधीची जबाबदारी कुणाची? 'तंबू शहरा'चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्राधिकरण आणि पर्यटन विभागाच्या वादात रखडला

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात भाविकांच्या निवासासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर परिसरात तंबूचे शहर उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासाठी बैठकांचे सत्रही पार पडले. मात्र आवश्यक निधीची जबाबदारी कोण घेणार, यावरून सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण आणि पर्यटन विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने हा महत्त्वाचा प्रकल्प रखडण्याची भीती व्यक्त होत आहे..प्रयागराज येथे पार पडलेल्या महाकुंभमेळ्याच्या धर्तीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वरला होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात तंबूचे शहर उभारण्याची योजना आहे. येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी विविध सोयी-सुविधांची उपलब्धता करून नाशिकमधील पर्यटनवाढीस चालना देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. त्यासाठी पर्यटन संचालनालय, नाशिक विभागाने सविस्तर आराखडा तयार करून तो सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणास सादर केला. .गेल्या महिन्यात पर्यटन विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांनी बैठक घेऊन तंबू प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश दिले होते. त्र्यंबक रस्त्यावरील खादी ग्रामोद्योगाच्या जागेवर तंबूचे शहर उभारण्याचा प्राथमिक प्रस्ताव आहे. तसेच नाशिक-गुजरात मार्गावरील सापुतारा, तसेच जव्हार-मोखाडा आणि समृद्धी महामार्गालगत तंबू शहरासाठी पर्यायी जागांचा विचार सुरू आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मोठ्या निधीबाबत दोन्ही विभागांत असमन्वय असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. .सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित प्राधान्याच्या कामांना निधी देणे आवश्यक असल्याचे सांगत प्राधिकरणाने तातडीने निधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. दुसरीकडे पर्यटन विभागालाही अपेक्षित तरतूद मिळेल की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. परिणामी तंबू शहराचा प्रस्ताव सध्या अधांतरीच आहे..४५ कोटींचा आराखडा मागे सरकलासिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पर्यटन संचालनालय, नाशिक विभागाने ४५ कोटींचा विस्तृत आराखडा तयार केला होता. त्यात तंबूचे शहर, नाशिक दर्शनासाठी दोन बससेवा, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांवर दिशादर्शक फलक, पर्यटन मार्गदर्शक व स्वयंसेवक नेमणूक, प्रचार-प्रसिद्धी, पर्यटन फेरीनिर्मिती, पर्यटकांसाठी हेल्प लाइन क्रमांक, पर्यटन, पोलिस दलाची आखणी अशा अनेक बाबींचा समावेश होता. मात्र निधीअभावी हा आराखडा तात्पुरता मागे पडला आहे..