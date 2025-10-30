नाशिक

Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरची वाढती गर्दी: २५ हजार भाविकांना सुविधा मिळेनात, कुंभमेळा कसा पार पडणार?

Devotees Face Inadequate Facilities at Trimbakeshwar Jyotirlinga : त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात दर्शनासाठी तासन्‌तास रांगेत उभे असलेले भाविक. गर्दी, अव्यवस्था आणि स्वच्छतेचा अभाव यामुळे भक्तांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
Trimbakeshwar Temple

Trimbakeshwar Temple

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: देशातील बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थानच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या २५ हजार भाविकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाही. श्रावणात लाखो भाविक आल्यानंतर शहराच्या सुविधांवर ताण येतो, अशा परिस्थितीत ऐनपावसाळ्यात होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या काळात लाखो भाविकांचे काय होणार, अशी चिंता येथील साधू-महंतांकडून व्यक्त केली जाते.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
trimbakeshwar
Devotee
Poor
Sanitation
Trimbakeshwar Temple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com