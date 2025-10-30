Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरची वाढती गर्दी: २५ हजार भाविकांना सुविधा मिळेनात, कुंभमेळा कसा पार पडणार?

नाशिक: देशातील बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर देवस्थानच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या २५ हजार भाविकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाही. श्रावणात लाखो भाविक आल्यानंतर शहराच्या सुविधांवर ताण येतो, अशा परिस्थितीत ऐनपावसाळ्यात होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या काळात लाखो भाविकांचे काय होणार, अशी चिंता येथील साधू-महंतांकडून व्यक्त केली जाते. .त्र्यंबकेश्वर शहरात प्रवेश केल्यानंतर रस्त्याच्या कडेला व्यावसायिकांनी थाटलेली दुकाने, रस्त्यावरच हातविक्रेत्यांची गर्दी, मंदिराभोवती प्रसाद व फूल, प्रसाद, नारळ विक्रेत्यांची भाविकांपर्यंत पोहोचण्याची चढाओढ आणि मंदिराच्या प्रवेशद्वाराभोवती पिंगा घालणारे रिक्षाचालक, या सर्वांनी त्र्यंबकराजाला घेरले आहे. भाविकांना तासन्तास तिकीटरांगेत उभे राहावे लागते. एकतर त्यांना तिकीट पटकन मिळत नाही; रांगेत उभे राहण्याची कुठलीही सुविधा नाही. महिलांची अधिक कुचंबणा होते. .अशा परिस्थितीत जायचे कुठे, असा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर असतो. दर्शनरांग किंवा तिकीट घराजवळच सुलभ शौचालय आहे. त्याची दुर्गंधी भाविकांना नकोशी वाटते. नाकाला रुमाल लावून काही वेळ भाविक हा त्रासही सहन करतात. पण त्यानंतर मंदिराच्या आवारात गेल्यानंतर दर्शनरांगेत उभे केले जाते. ‘पेड दर्शना’साठी वेगळी रांग आणि सर्वसामान्य भाविकांना वेगळा न्याय दिला जातो. त्यालाही भाविकांची काही हरकत नाही. पण कुठल्या प्रवेशद्वारातून आपल्याला दर्शन मिळेल, याची अचूक माहिती त्यांना दिली जात नाही..मंदिराभोवती फिरत भाविक विचारपूस करतात. त्यात व्यावसायिकांनी घातलेल्या गराड्यातून बाहेर पडण्यासाठी भाविक कासावीस होतात. दर्शन आटोपल्यानंतर कधी बाहेर पडतो, अशी त्यांची भावना होते. मंदिर परिसरात मूलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजे. त्यांना दर्शन घेताना प्रसन्न वातावरण कसे राहील, यादृष्टीने नियोजन व्हायला हवे. श्रावणाव्यतिरिक्त येथे साधारणतः २५ हजार भाविक येतात. त्यांचे नियोजन करण्यात प्रशासन व ट्रस्टचीही अवस्था असेल, तर लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत ऐनपावसाळ्यात होणारा कुंभमेळा कसा पार पडणार, याची सर्वांना चिंता लागून आहे..‘दर्शनपथा’चे काम केव्हा होणार?त्र्यंबकेश्वरला ‘अ’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळाला. ‘दर्शनपथ’ योजनेंतर्गत ६८ कोटी, शहरातील नवीन रस्त्यांसाठी सर्वाधिक १८२ कोटी, व्यापारीसंकुल व वाहनतळाला १५ कोटी आणि सार्वजनिक शौचालयांसाठी १२ कोटी, असा तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत २७७ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. पण प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केव्हा होईल, हा मुख्य प्रश्न आहे..MLA Amol Khatal: पर्यटनासाठी २ कोटींच्या कामांना मान्यता: आमदार अमोल खताळ; तालुक्याला नवचैतन्य मिळणार .सर्व भाविकांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध होईल, अशा स्वरूपाचे पक्के तंबू उभारले पाहिजे. या ठिकाणी भाविकांसाठी स्वच्छतागृह, स्वच्छ जागा असायला हवी. त्यांना पास दिल्यानंतर भाविक पुढे रांगेत येतील. प्रतीक्षालयातील भाविकांना अमृतमंथन, गंगाअवतरण यांची दृश्य बघायला मिळतील, अशा स्वरूपाची व्यवस्था करण्याची मागणी आम्ही प्रशासनाकडे केली आहे. प्रत्यक्ष कामाला अजून सुरुवात झालेली नाही.- मनोज थेटे, अध्यक्ष, त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.