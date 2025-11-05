नाशिक

Trimbakeshwar Temple : हरी-हर भेटीचा योग; त्र्यंबकेश्वर मंदिरात मध्यरात्रीपासून भाविकांची दर्शनासाठी मोठी गर्दी!

Midnight Puja at Trimbakeshwar Jyotirlinga Draws Huge Crowd : त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरात वैकुंठ चतुर्दशी निमित्ताने मध्यरात्री विशेष पूजाविधी संपन्न; हरीहर भेट, सुवर्ण-रजत मुखवटे आणि दीपमाळ रोषणाईने परिसर उजळला
त्र्यंबकेश्वर: त्र्यंबकेश्वर येथील बारा ज्योर्तिलिंगापैकी प्रमुख एक असलेल्या त्र्यंबकराजाच्या दर्शनाला मध्यरात्रीपासून, तर पहाटेपर्यंत अनेक भाविक प्रतीक्षेत होते. येथील वैकुंठ चतुर्दशीच्या विशेष पूजेचे भाविकांत मोठे आकर्षण असते. साहजिकच काल मध्यरात्रीपासून त्याची प्रचीती दिसली.

