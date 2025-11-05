Trimbakeshwar Temple : हरी-हर भेटीचा योग; त्र्यंबकेश्वर मंदिरात मध्यरात्रीपासून भाविकांची दर्शनासाठी मोठी गर्दी!

त्र्यंबकेश्वर: त्र्यंबकेश्वर येथील बारा ज्योर्तिलिंगापैकी प्रमुख एक असलेल्या त्र्यंबकराजाच्या दर्शनाला मध्यरात्रीपासून, तर पहाटेपर्यंत अनेक भाविक प्रतीक्षेत होते. येथील वैकुंठ चतुर्दशीच्या विशेष पूजेचे भाविकांत मोठे आकर्षण असते. साहजिकच काल मध्यरात्रीपासून त्याची प्रचीती दिसली..वैकुंठ चतुर्दशी आणि हरि-हर भेटीच्या या योगावर पुजेसाठी दर्शनासाठी विशेष महत्व दिले जाते. त्यासाठी मध्यरात्रीपासून येथे पूजा विधी होतात. विशेष आरास केली जाते. ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदीरात पहाटे विश्वस्त मनोज थेट व कैलास घुले यांच्या हस्ते महापूजा करण्यात आली..आज पेशव्यांचे सरदार विंचूरकर यांच्या वतीने रथ व ब्रह्माच्या मूर्तीची पूजा करण्यात आली. बुधवार हा रथोत्सवाचा मुख्य दिवस असून रथ सध्या इमारतीत बाहेर ठेवण्यात आला असून त्यास धुवून फुले व विद्युत रोषणाई करण्याचे काम सुरु आहे. .त्रिपुरारी पौर्णिमा निमित्ताने सांयकाळी चार नतर रथ मेनरोड मार्गे कुशावर्त तीर्थावर नेण्यात येईल तेथे श्रींची अभिषेक पूजा झाल्यावर दीपमाळ कुशावर्त वर प्रज्वलित केली जाईल रथ सांयकाळी मंदिरात परतले त्या वेळी सर्वत्र फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात येईल. महिलांना त्रिपूर जाळण्यासाठी परंपरेप्रमाणे व्यवस्था करण्यात आली आहे. मंदिरातही दीपमाळ प्रज्वलित केली जाईल. सकाळी ट्रस्ट कार्यालयात सर्वांना पानसुपारीची व्यवस्था केली आहे..Gold Rate Today : सोन्याचे भाव 980 रुपयांनी घसरले; चांदीही झाली स्वस्त! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव .मध्यरात्री विशेष पूजात्र्यंबकेश्वर येथे वैकुंठ चतुर्दशी निमित्ताने पहाटे दोन ते चार वाजेपर्यंत विशेष पूजा झाली. यात प्रतिवर्षी वैकुंठ चतुर्दशी रोजी मध्यरात्री पुजा केली जाते. तिथीक्षय असल्याने आज पहाटेच्या पूजाविधीत अभिषेक पूजा व सप्तधान्याची आरास करण्यात आली. हरीहर भेट असल्याने सुवर्ण व रजत असे दोन्ही धातूचे मुखवटे सुशोभित करून पिंडीवर विराजमान करण्यात आले. मंदिरातच पालखी सवाद्य मिरविण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.