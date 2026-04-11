हफ्ता न दिल्यानं ट्रक पेटवला, लष्कराचं दीड कोटींचं साहित्य जळून खाक; पोलीस पळून गेले

येवल्याजवळील पिंपळगाव जलाल टोल नाक्यावर ट्रक जाऊ देण्यासाठी हप्ता न दिल्याने वाहतूक पोलिसांनी ट्रक पेटवून दिल्याचा आरोप ट्रकचालकाने केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. सैन्य दलाचे साहित्य घेऊन जाणारा हा ट्रक काही क्षणात जळून खाक झाला असल्याने व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. दरम्यान, आता ट्रक आम्ही नव्हे, तर ट्रकच्या क्लीनरने पेटवून दिल्याचा उलट आरोप पोलिसांकडून होत आहे. Nashik truck fire destroys army material worth crores probe begins.मालेगाव ते कोपरगावदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने दिवसा अवजड वाहतूक बंद असली, तरी सर्रासपणे वाहने सुरू आहेत. शहरात तर रोज प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. ही वाहने जाऊ देण्यासाठी पोलिस ट्रकचालकांकडून हप्ता वसुली करीत असल्याच्या चर्चेला आजच्या घटनेने दुजोरा मिळाला आहे. जगतार सिंग (रा. पंजाब) हे आपल्या आयशर ट्रकमधून पुण्याहून मिलिटरी साहित्य घेऊन जात होते. पिंपळगाव टोलनाक्याजवळ पोलिसांनी वाहतूक बंदीचे कारण सांगून अडविले. या वेळी ३० हजार रुपयांचे अधिकृत चलन किंवा पाच हजार रुपये द्या, अशी मागणी वाहतूक पोलिसांनी केल्याचा दावा वाहनचालकाने केला..Kolhapur CPR Red Diary Case : कोल्हापुरात आरोग्य विभागात खळबळ! CPR 'लाल डायरी' प्रकरणी मोठी कारवाई; डॉ. वाडीकरांसह डॉ. सुप्रिया देशमुख यांचे निलंबन.चालकाने लाच देण्यास नकार दिल्याने पोलिस आणि चालक यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. वादावादीदरम्यान वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्याने ओढत असलेली सिगारेट ट्रकच्या दिशेने फेकली. ट्रकमध्ये एसी गॅसचे सिलिंडर (बाटल्या) असल्याने त्या ठिणगीमुळे भीषण स्फोट झाला. आगीचे गोळे आणि गॅसच्या बाटल्या हवेत उडाल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली, पालिकेचा अग्निशामक बंब दाखल झाल्याने पुढील अनर्थ टळला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, पोलिसांच्या या वागणुकीबदल संताप व्यक्त केला जात आहे..मंत्री भुजबळ घटनास्थळीमंत्री छगन भुजबळ हे येवल्याहून मुंबईला 'समृद्धी' मार्गे जात असताना वाहतूक ठप्प असल्याने पेटलेला आयशर ट्रक पाहून घटनास्थळी त्यांचा वाहतुकीचा ताफा थांबला. हे पाहून आयशर चालक जगतार सिंग हे मंत्री भुजबळांच्या वाहनाकडे गेले, या वेळी त्यांनी भुजबळांना घडलेली सर्व आपबीती सांगितली. भुजबळ यांनी घटनास्थळावरून राज्याचे अपर पोलिस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे यांना फोन करून कारवाईचे आदेश दिले आहेत..ट्रक जळीत प्रकरणाला नवे वळणयेवला टोल नाक्याजवळ उभ्या असलेल्या ट्रकला आग लागून सुमारे १ कोटी ५९ लाखांचे नुकसान झाल्याची घटना घडली. सुरुवातीला चालकाने पोलिसांवर ट्रक जाळल्याचा आरोप केला होता. मात्र रात्री उशिरा दिलेल्या जबाबात चालक अवतारसिंग सुखविंदरसिंग (रा. पंजाब) यानेच अचानक ट्रकच्या पुढील भागातून धूर निघून आग लागल्याचे मान्य केले. या बदललेल्या जबाबामुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, नेमकी घटना काय घडली याबाबतचा संभ्रम आता दूर झाला आहे..पोलिस घटनास्थळावरून पळाले...चालक-पोलिसांच्या वादात ट्रकने पेट घेताच मोठा जाळ झाला. या वेळी इतर पंजाबी गाड्यांवरील चालक वाहक जमा झाले, वाहनाने पेट घेतल्यावर घटनास्थळावरून आपली गाडी घेऊन सर्व पोलिस पळून गेल्याचे ट्रकचालक व प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले. दरम्यान, सायंकाळी उशिरापर्यंत या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. चौकशीनंतरच पुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय होईल, अशी माहिती शहर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सागर कोते यांनी दिली..दिवसा अवजड वाहतूक बंदी असल्याने पिंपळगाव जलाल टोल नाक्यावर वाहतूक पोलिस नेमून शक्य तेवढी वाहतूक थांबविली जाते. टुक थांबवित्याच्या रागातून ट्रकचालकाने अंमलदारासोबत हुज्जत घातली. त्याचदरम्यान क्लीनरने मागे जाऊन डिझेल टैंकरमध्ये काही टाकल्याची माहिती नेमणूक असलेल्या अंमलदारांनी दिली. मी स्वतः घटनास्थळी जाऊन माहिती घेत आहे. या संदर्भात अधिक तपास सुरू असून, तपासानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. - भावना महाजन, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा.मी येवत्याहून मुंबईला जाताना ही घटना टोलनाक्यावर घडली. वाहने जाऊ देण्यासाठी पोलिस पैसे जमा करतात म्हणून वाहतूक कोंडी होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ट्रकचालकाकडूनही पैसे मागितल्यावर ट्रक जळाल्याची घटना घडली. त्यानंतर पोलिस घटनास्थळावरून पळाले. हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. मात्र, या संदर्भात सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना अतिरिक्त पोलिस महासंचालक साळुंखे यांना फोनवरून केल्या आहेत. - छगन भुजबळ, मंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग.