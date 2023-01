Nashik Crime News: Instagramवर रिल्स बनवून चमकोगिरी पडली महागात! घातक हत्यारांसह दोघांना अटक

नाशिक : सोशल माध्यमांवर घातक हत्यारांसह रिल्स बनवून चमकोगिरी करणे दोघा तरुणांना चांगलीच महागात पडली आहे. या दोघांना शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने हत्यारांसह अटक केली आहे. (Two arrested for Making reels on Instagram with deadly weapons Nashik Crime News)

फैजान नईम शेख (१९, रा. भारतनगर), सचिन शरद इंगोले (२८, रा. भारतनगर) अशी दोघा संशयितांची नावे आहेत. शहर गुन्हेशाखा युनिट एकचे कर्मचारी मुक्तार शेख यांना संशयित तरुण इन्स्ट्राग्रामवर घातक हत्यारांसह रिल्स बनवून चमकोगिरी करीत असल्याची माहिती मिळाली.

यासंदर्भात शेख यांनी युनिट एकचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय ढमाळ यांना सांगितले असता, पथकाने भारतनगरमधून संशयित फैजान शेख यास ताब्यात घेत चौकशी केली. त्यावेळी त्याच्याकडून स्टीलची धारदार तलवार जप्त करण्यात आली.

हेही वाचा: 'होय... तुमच्या मुलीला पळवून नेतोय'; अल्पवयीन मुलीला पळवत लग्न केलेला आरोपी जेरबंद | Aurangabad Crime

हत्यारांबाबत चौकशीत त्याने संशयित सचिन इंगोले याच्याकडून घेतल्याचे पोलिसांना सांगितले. पोलिसांनी संशयित इंगोले यास अटक केली. त्याच्याकडून पोलिसांनी धारदार लोखंडी गुप्ती जप्त केली.

याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरची कामगिरी आयुक्त अंकुश शिंदे, उपायुक्त प्रशांत बच्छाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट एकचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय ढमाळ, हवालदार प्रवीण वाघमारे, प्रदिप म्हसदे, नाझीम खान पठाण, शरद सोनवणे, आसिफ तांबोळी, प्रशांत मरकड, विशाल देवरे, महेश साळुंके आदि उपस्थित होते.

हेही वाचा: Pune Crime: पुण्यातील उच्चभ्रु परिसरात चोरांचा सुळसुळाट, पोलिसांनी केली 'ही' कारवाई!