Nashik ZP News : जि.प. अभिलेख वर्गीकरणासाठी आजपासून दोन दिवस मोहिम

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी मुख्यालय पाहणी दौऱ्यात आभिलेख वर्गीकरणाचे आदेश दिलेले असतानाही, वर्गीकरण झालेले नसल्याचे दिसून आले.

यावर, श्रीमती मित्तल यांनी राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा याबाबत अभिलेख वर्गीकरण व निंदणीकरण करण्यासाठी दोन दिवस मोहिम राबविण्याचे निर्देश दिले.

त्यानुसार शनिवारी (ता.१६) व रविवारी (ता.१७) शासकीय सुट्टीची दिवसी ही मोहिम राबविली जाणार आहे. (Two days from today campaign for zp records classification nashik news)

श्रीमती मित्तल यांनी मुख्यालयातील विविध विभागांची पाहणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी अभिलेख वर्गीकरणासाठी दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. मात्र, त्यांनंतरही कामाला गती आलेली नसल्याने श्रीमती मित्तल यांनी शुक्रवारी (ता.१५) विभागप्रमुखांच्या आढावा बैठकीत अभिलेक वर्गीकरण संदर्भात आढावा घेतला.

त्यातही प्रगती नसल्याने संतप्त होत श्रीमती मित्तल यांनी दोन दिवस विशेष मोहिम राबविण्याचे निर्देश दिले. या आदेशानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी तात्काळ सर्व विभागांना पत्र काढले.

अभिलेख वर्गीकरण झाल्यानंतर अभिलेख कार्यालयात पाठविण्याची कार्यवाही करावी. याबाबत कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांना लेखी आदेश द्यावेत.

या मोहिम कालावधीत कोणत्याही कर्मचा-यांस रजा मंजूर करू नये असे सांगण्यात आले आहे. या मोहिमेतंर्गत मुदतबाहय झालेल्या फाईली काढण्याचे देखील आदेश दिले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालय आवारात 22 शासकीय वाहन पडून आहेत.

या वाहनांचे निर्लेखन झालेले असून लिलाव प्रक्रीया झालेली नाही. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने या वाहनांच्या लिलावाबाबतची कार्यवाही करण्याच्यादृष्टीने आवश्यक माहिती विभागांना सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.