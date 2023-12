Nashik News: पिंपळगाव-चंडीकापूर रस्ता दुरुस्तीसाठी अडीच कोटी

वणी : आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ सप्तशृंगी गड व सप्तशृंगीमातेचे मुळ रूप समजले जाणाऱ्या वणीच्या श्री जगदंबामाता मंदिराचा पदयात्रेचा मार्ग असलेला पिंपळगाव चौफुली ते चंडीकापूर (पारखमळा) या रस्त्यासाठी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या प्रयत्नातून २.५० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.

त्यातून २० वर्षांपासून दुरवस्था झालेेेेेल्या रस्त्याची दुरुस्ती होणार असल्याने भाविकांची पदयात्रा व शेतकरी बांधवाचे दळवळण सुखकर होणार आहे. (two half crores for repair of Pimpalgaon Chandikapur road Nashik News)