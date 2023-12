NMC News: आकृतिबंध तयार करताना गोंधळ! छाननी करताना अधिकाऱ्यांची दमछाक

नाशिक : ९ हजार पदांचा सुधारित आकृतिबंध तयार करत असताना विभागप्रमुख व विभागीय अधिकाऱ्यांनी एकाच विभागाची दोन स्वतंत्र आकडेवारी दिल्याने गोंधळात भर पडली आहे.

त्यामुळे छाननी करताना अधिकाऱ्यांची दमछाक झाली असून असमन्वय समोर आला आहे. त्यामुळे विलंब लागण्याच्या शक्यतेने आयुक्तांकडून आठवडाभराचा वेळ मागून घेण्यात आला आहे. (Confusion while creating contours Fatigue of officials during scrutiny Nashik NMC News)