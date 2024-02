Nashik Accident News : आंबानेर फाट्यावर पिकअपने दुचाकीस दिलेल्या धडकेत दोघे ठार

वणी : वणी - सापूतारा रस्त्यावर अंबानेर फाट्यानजिक पिकअपने दुचाकीस दिलेल्या धडकेत सुरगाणा तालुक्यातील दोघे दुचाकीस्वार जागीच ठार झाले आहे. अपघातानंतर दुचाकीने पेट घेवून दुचाकीस्वार जागीच ठार झाले आहेत. (Two killed in collision between pickup and two wheeler on ambaner Phata Nashik Accident News)