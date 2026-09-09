Leopard : शिलावटे मळ्यात दोन बिबट्यांचा धुमाकूळ; दोन कुत्र्यांना नेले उचलून, वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावण्याची ग्रामस्थांची आक्रमक मागणी

सटाणा - ठेंगोडा (ता. बागलाण) शिवारातील ठेंगोडा-आराई रोडवरील शिलावटे मळा परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोमवारी (ता.७) रोजी रात्री सुमारे आठच्या सुमारास अशोक मालजी शिलावटे यांच्या घरासमोरून दोन बिबट्यांनी दोन कुत्र्यांना उचलून मक्याच्या शेतात नेल्याची घटना घडल्याने परिसर हादरला आहे. वनविभागाने तातडीने याठिकाणी तातडीने पिंजरा लावून ठोस उपाययोजना करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा संतप्त इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे..शिलावटे मळा परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्यांचा वावर असल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले आहे. सोमवारी रात्री घडलेल्या घटनेमुळे सुतारगिरी परिसरातील शेतकरी, महिला, लहान मुले तसेच रात्री प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.या परिसरातून सटाणा, देवळा, चांदवड, नाशिक मार्गावर दररोज महाविद्यालयीन विद्यार्थी रात्री-पहाटे प्रवास करतात. दुसरीकडे, शेतीची कामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना रात्री शेतात जावे लागते. महावितरणच्या भरनियमनामुळे परिसरात रात्री वीजपुरवठा ठप्प होत असल्याने शेतकर्यांसह विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे..बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी आणखी किती घटनांची वाट पाहणार? असा प्रश्न ग्रामस्थांनी वनविभागाला केला आहे. बिबट्यांचा वावर असलेल्या परिसराची तातडीने पाहणी करून घटनेचा पंचनामा करावा, बिबट्याच्या हालचालींचा माग काढावा, आवश्यक त्या ठिकाणी पिंजरे लावावेत तसेच नागरिकांना रात्रीच्या वेळी काळजी घेण्याबाबत जनजागृती करावी, वनविभागाने केवळ कागदी कारवाई न करता घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी करून बिबट्यांच्या बंदोबस्तासाठी ठोस आणि तातडीची कार्यवाही करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..परिसरात पिंजरा लावून बिबट्यांना जेरबंद करण्याची मागणीही ग्रामस्थांनी बागलाणच्या वनपरिक्षेत्र अधिकार्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनावर राकेश शिंदे, गोपीनाथ महाले, प्रशांत शिलावटे, सुनील शिलावटे, रमेश शिलावटे, राजेंद्र शिलावटे, शेखर नाईक, जगन्नाथ महाले, सुभाष महाले, अक्षयराज महाले, दादाजी महाले, विनय शिलावटे, संतोष महाले यांच्यासह ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत..शिलावटे मळा परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्यांचा वावर आहे. रात्रीच्या वेळी शेतकरी, महिला, विद्यार्थी व लहान मुलांना जीव मुठीत घेऊन वावरावे लागत आहे. सोमवारी दोन बिबट्यांनी दोन कुत्र्यांना घरासमोरून उचलून नेल्याने परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. वनविभागाने आता केवळ पाहणीचा फार्स न करता तातडीने पिंजरा लावून बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा. अन्यथा भविष्यात एखाद्या नागरिकाच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी वनविभागाची राहील.- राकेश शिंदे, ग्रामस्थ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.