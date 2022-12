Nashik News : वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दोघांच्या आत्महत्या

By

नाशिक : अंबड आणि देवळाली कॅम्प परिसरात दोघांनी अज्ञात कारणातून गळफास घेत आत्महत्त्या केल्या. (Two suicides in different incidents Nashik News)

उमेश दगा धामणे (रा. साईभूमी रो हाऊस, शुभम पार्क, उत्तमनगर) यांच्या माहितीनुसार, गेल्या मंगळवारी (ता. २०) दुपारच्या सुमारास त्यांची वहिणी मुलांना शाळेतून आणण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी भाऊ निलेश दगा धामणे (३६) हे घरातच होते. त्या परत आल्या असता घराचा दरवाजा उघडत नसल्याने मुलांनी उमेश यांना बोलाविले.

त्यावेळी घराची खिडकी तोडून आत प्रवेश केला असता निलेश यांनी किचनरुममध्ये साडीच्या सहाय्याने गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले. याप्रकरणी अंबड पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे. तर, दुसरी घटना शिंगवेबहुला येथे घडली. गंगाधर पांडुरंग धोंगडे (५३) यांनी राहत्या घरात गेल्या मंगळवारी (ता. २०) दुपारी तीनच्या सुमारास गळफास लावून घेतला.

त्यांना उपचारासाठी कॅन्टोन्मेट रुग्णालात दाखल केले असता, वैदयकीय अधिकार्यांनी तपासून मयत घोषित केले. याप्रकरणी देवळाली कॅम्प पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.

