Nashik Crime : दुचाकी एजंटला खंडणीसाठी दमबाजी! दोघांना 24 तासात अटक; दोन जण फरार

मालेगाव : शहरातील नयापुरा भागात दुचाकी खरेदी-विक्री करणाऱ्या तरूणाला मारहाण करून गावठी कट्टा व लोखंडी सुऱ्याचा धाक दाखवून चौघांनी खंडणी मागण्याचा प्रकार घडला.

आझादनगर पोलिसांनी शस्त्रांचा धाक दाखविणाऱ्या दोघांना संशयितांना अवघ्या २४ तासात अटक केली आहे. अन्य दोघे संशयित फरार झाले आहेत. दुचाकी व्यवहाराचे पैसे बाकी नसताना दुचाकीच्या पैशांचे निमित्त करून चौघांनी संशयिताकडे खंडणी मागितली होती. (Two wheeler agent for extortion Two arrested within 24 hours Both absconding Nashik Crime)